ΟΦΗ-ΠΑΟΚ: Κρητικοί για αντίδραση, Θεσσαλονικείς για σταθερότητα

Ο ΟΦΗ επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα, μετά την ήττα του με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Europa League, και ετοιμάζεται για μια σκληρή μονομαχία με τον ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι δύο ομάδες θέλουν πάση θυσία τη νίκη για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Ο ΟΦΗ επιδιώκει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από καιρό, ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει ένα σερί νικών, το οποίο έχει μεγάλη ανάγκη.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη δυσκολεύεται αισθητά να ισορροπήσει τις υποχρεώσεις της ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρώπη, με αποτέλεσμα να μετρά μία ισοπαλία και τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια της. Ο μοναδικός βαθμός ήρθε απέναντι στον Asteras AKTOR (2-2), ενώ ακολούθησαν οι διαδοχικές ήττες από την ΑΕΚ (3-0), τη Ρεν (2-1), την Καλαμάτα (4-3) και την Μπάγερ Λεβερκούζεν (2-0).

Στα αγωνιστικά, ο Νίκος Χριστογεώργος, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αυχένα, συνεχίζει τη θεραπεία του και θα παραμείνει εκτός δράσης, ενώ ο Άρον Ίσέκα ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Στο απέναντι στρατόπεδο, ο ΠΑΟΚ πήρε βαθιά ανάσα μετά τη νίκη του με 2-1 απέναντι στον Ηρακλή την προηγούμενη αγωνιστική, καθώς η εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα (1-3) είχε προκαλέσει τεράστια εσωστρέφεια στον οργανισμό. Πλέον, ένας ξεκάθαρος στόχος του Αλέσιο Λίσι είναι να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να δει την ομάδα του να χτίζει ένα σερί νικών, το οποίο θα επαναφέρει την ηρεμία στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο και θα επιτρέψει στον Ιταλό τεχνικό να δουλέψει πιο ομαλά με την ομάδα του.

Ο Λίσι ανακοίνωσε τη λίστα με τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση στην Κρήτη, στην οποία δεν βρίσκονται οι Πέλκας, Λουσέ και Ντεσπόντοφ. Και οι τρεις ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν, με τον Ούγκρεσιτς να διεκδικεί θέση πίσω από τον επιθετικό.

Αναλυτικά, οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο προπονητής του Δικεφάλου για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ είναι οι εξής:

Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

Οι πιθανές 11άδες:

ΟΦΗ (Χ. Κόντης): Λίλο, Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Φούντας, Κόδρο, Νους

ΠΑΟΚ (Α. Λίσι): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Ντιέγκο Κόστα, Κένι, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Εντιαγέ

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος Στάικος

4ος: Φώτιος Νταούλας

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου

AVAR: Ελευθέριος Κατόπης

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