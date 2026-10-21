ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άσφαιρος, χωρίς διπλό, και... αναμονή

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Tα πράγματα φεύγοντας από το «Στέλιος Κυριακίδης» μπορούσαν να ήταν καλύτερα, εφόσον υπήρχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Για πρώτη φορά ο ΑΠΟΕΛ έμεινε άσφαιρος στη φετινή σεζόν, αν και είχε ευκαιρίες για το αντίθετο, έτσι για τέταρτο παιχνίδι μακριά από το ΓΣΠ δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τρίποντο. Η ισοπαλία με την Πάφο FC (0-0) ήταν η δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας, μετά το 1-1 με τον Απόλλωνα, ενώ προηγουμένως είχε χάσει στην «ΑΕΚ Αρένα» από την ΑΕΚ (3-1) και στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» από την Ανόρθωση (2-1). Σίγουρα, τα πράγματα φεύγοντας από το «Στέλιος Κυριακίδης» μπορούσαν να ήταν καλύτερα, εφόσον υπήρχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και σαφώς αποτελεί ένα στοιχείο πάνω στο οποίο θα δουλέψει ο Νίκος Παπαδόπουλος μαζί με τους συνεργάτες του ενόψει της συνέχειας.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός, ο οποίος εξέτισε την ποινή δύο αγωνιστικών και το ερχόμενο Σάββατο (24/10, 18:00) θα επιστρέψει στον πάγκο στον αγώνα με την Ομόνοια 29ης Μαΐου, περιμένει να δει μέσα από τις επόμενες προπονήσεις ποιους ποδοσφαιριστές θα στερηθεί στην ετοιμασία των πλάνων του, νοουμένου ότι προέκυψαν κάποια προβλήματα από την έξοδο στην Πάφο. Οι Λημνιός και Καρίγιο ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο και έμειναν στα αποδυτήρια, ενώ με προβλήματα αποχώρησαν και οι Μαντσίνι και Βρόντης. Για όλους εκφράζεται η αισιοδοξία ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό και θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για την ερχόμενη αναμέτρηση.

Από εκεί και πέρα, δεδομένες είναι οι απουσίες των Σταφυλίδη και Σάστρε, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει απαγορευμένο αριθμό καρτών, και έχει αποφασισθεί όπως εκτίσουν την ποινή της τιμωρίας τους απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πέντε οι... αλάνθαστες, υποχώρησε στην 29η θέση η ΑΕΚ Αθηνών

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Τέσσερα γκολ, κανένας νικητής στη ματσάρα Μπάγερν - Άρσεναλ (όλα τα αποτελέσματα)

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Καταγγελία της Μπαρτσελόνα στην UEFA για εμπρηστικό πανό της Παρί Σεν Ζερμέν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κι όμως, δεν είναι άσχημα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί του ΛΟΤΤΟ στην κλήρωση της Τετάρτης (21/10)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διέσυρε τη Γιουνάιτεντ η Κόμο του «καυτού» Δουβίκα, μεγάλο διπλό της Γαλατά!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Άσφαιρος, χωρίς διπλό, και... αναμονή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Βροχή» τα πρόστιμα από τον Αθλητικό Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εντός έδρας ήττα για τον Κεραυνό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κέρδισε την Τάρτου και πήρε δεύτερη νίκη στο FIBA Europe Cup η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τα δύο μέτωπα που προβληματίζουν την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλήγμα για Μπαρτσελόνα: Χάνει το clasico ο Όλμο

La Liga

|

Category image

Ευφορία με... μέτρο

ΑΕΛ

|

Category image

Έτοιμη για το... ραντεβού με την ιστορία η Ομόνοια (αποστολή)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δραματική πρόκριση της ΑΕΚ σε 120 λεπτά!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη