Άσφαιρος, χωρίς διπλό, και... αναμονή

Για πρώτη φορά ο ΑΠΟΕΛ έμεινε άσφαιρος στη φετινή σεζόν, αν και είχε ευκαιρίες για το αντίθετο, έτσι για τέταρτο παιχνίδι μακριά από το ΓΣΠ δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τρίποντο. Η ισοπαλία με την Πάφο FC (0-0) ήταν η δεύτερη διαδοχική εκτός έδρας, μετά το 1-1 με τον Απόλλωνα, ενώ προηγουμένως είχε χάσει στην «ΑΕΚ Αρένα» από την ΑΕΚ (3-1) και στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» από την Ανόρθωση (2-1). Σίγουρα, τα πράγματα φεύγοντας από το «Στέλιος Κυριακίδης» μπορούσαν να ήταν καλύτερα, εφόσον υπήρχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και σαφώς αποτελεί ένα στοιχείο πάνω στο οποίο θα δουλέψει ο Νίκος Παπαδόπουλος μαζί με τους συνεργάτες του ενόψει της συνέχειας.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός, ο οποίος εξέτισε την ποινή δύο αγωνιστικών και το ερχόμενο Σάββατο (24/10, 18:00) θα επιστρέψει στον πάγκο στον αγώνα με την Ομόνοια 29ης Μαΐου, περιμένει να δει μέσα από τις επόμενες προπονήσεις ποιους ποδοσφαιριστές θα στερηθεί στην ετοιμασία των πλάνων του, νοουμένου ότι προέκυψαν κάποια προβλήματα από την έξοδο στην Πάφο. Οι Λημνιός και Καρίγιο ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο και έμειναν στα αποδυτήρια, ενώ με προβλήματα αποχώρησαν και οι Μαντσίνι και Βρόντης. Για όλους εκφράζεται η αισιοδοξία ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό και θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για την ερχόμενη αναμέτρηση.

Από εκεί και πέρα, δεδομένες είναι οι απουσίες των Σταφυλίδη και Σάστρε, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει απαγορευμένο αριθμό καρτών, και έχει αποφασισθεί όπως εκτίσουν την ποινή της τιμωρίας τους απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα.