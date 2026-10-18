Πολλά παιχνίδια από Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό στο τηλεοπτικό μενού (18/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (18/10)
Cytavision 1
11:00 Apollon Ladies - Πέγεια Ακάμας (Γ)
19:00 Άρης - ΑΕΚ
Cytavision 2
18:00 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ
Cytavision 3
16:00 Λιντς - Μάντσεστερ Γ.
18:30 Νότιγχαμ Φ. - Άρσεναλ
Cytavision 4
13:30 Oυντινέζε - Λέτσε
16:00 Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας
19:00 Μίλαν - Αταλάντα
21:45 Γιουβέντους - Λάτσιο
Cytavision 5
11:30 Τένις: ATP 1000 - Shanghai
16:00 Μπόρνμουθ - Σάντερλαντ
20:00 Κηφισιά - Άρης
Cytavision 6
11:55 NASCAR GP Belgium - ΟPEN
13:00 MOTO GP: WCR Spain
14:55 NASCAR GP Belgium - PRO
17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
Cytavision 7
15:00 79η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
Cytavision 8
19:30 Μάλαγα - Ρεάλ Σοσιεδάδ
22:00 Ρεάλ - Σεβίλλη
Novasports 3
14:30 Αρμίνια Μπίλεφελντ - Όσναμπρουκ
18:30 Γκλάντμπαχ - Χόφενχαϊμ
Novasports 4
14:30 Kαρλσρούη - Ντάρμσταντ
Novasports 6
12:00 Τένις: WTA 1000 - Wuhan
16:30 Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ
Novasports Prime
16:00 Καλαμάτα - ΟΦΗ
21:00 ΠΑΟΚ - Ηρακλής
Cablenet Sports 1
19:00 Oμόνοια 29Μ - Ανόρθωση
Cablenet Sports 2
16:00 Ανζέ - Μαρσέιγ
18:15 Λοριάν - Μονακό
21:45 Λιόν - Νις
Cablenet Sports 3
13:30 Μπάσκετ: Ρεάλ - Σούρνε Μπιλμπάο
17:45 Γκρόνιγκεν - Άγιαξ
20:00 Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μπαρτσελόνα