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Πολλά παιχνίδια από Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό στο τηλεοπτικό μενού (18/10)

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (18/10)

 Cytavision 1

11:00  Apollon Ladies - Πέγεια Ακάμας (Γ)

19:00  Άρης - ΑΕΚ

 Cytavision 2

18:00  Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ

 Cytavision 3

16:00  Λιντς - Μάντσεστερ Γ.

18:30  Νότιγχαμ Φ. - Άρσεναλ

 Cytavision 4

13:30  Oυντινέζε - Λέτσε

16:00  Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας

19:00  Μίλαν - Αταλάντα

21:45  Γιουβέντους - Λάτσιο

 Cytavision 5

11:30  Τένις: ATP 1000 - Shanghai

16:00  Μπόρνμουθ - Σάντερλαντ

20:00  Κηφισιά - Άρης

 Cytavision 6

11:55  NASCAR GP Belgium - ΟPEN

13:00  MOTO GP: WCR Spain

14:55  NASCAR GP Belgium - PRO

17:00  Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

 Cytavision 7

15:00  79η Ιπποδρομιακή Συνάντηση

 Cytavision 8

19:30  Μάλαγα - Ρεάλ Σοσιεδάδ

22:00  Ρεάλ - Σεβίλλη

 Novasports 3

14:30  Αρμίνια Μπίλεφελντ - Όσναμπρουκ

18:30  Γκλάντμπαχ - Χόφενχαϊμ

 Novasports 4

14:30  Kαρλσρούη - Ντάρμσταντ

 Novasports 6

12:00  Τένις: WTA 1000 - Wuhan

16:30  Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ

 Novasports Prime

16:00  Καλαμάτα - ΟΦΗ

21:00  ΠΑΟΚ - Ηρακλής

 Cablenet Sports 1

19:00  Oμόνοια 29Μ - Ανόρθωση

 Cablenet Sports 2

16:00 Ανζέ - Μαρσέιγ

18:15  Λοριάν - Μονακό

21:45  Λιόν - Νις

 Cablenet Sports 3

13:30  Μπάσκετ: Ρεάλ - Σούρνε Μπιλμπάο

17:45  Γκρόνιγκεν - Άγιαξ

20:00  Μπάσκετ: Γιουβεντούτ - Μπαρτσελόνα

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TV

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