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Καταγγελία της Μπαρτσελόνα στην UEFA για εμπρηστικό πανό της Παρί Σεν Ζερμέν

ΓΗΠΕΔΟ

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Tο εν λόγω κορεό συνοδευόταν από την φράση «σφαγή αλά παριζιάνικα»

Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι της Τρίτης στο Παρίσι ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπαρτσελόνα που βρήκε νικήτρια την πρωταθλήτρια Ευρώπης με σκορ 4-2, αναμένεται να έχει και... τρίτο ημίχρονο!

Συγκεκριμένα, οι «μπλαουγκράνα» υπέβαλαν καταγγελία στην UEFA κατά των Παριζιάνων με αφορμή ένα εμπρηστικό πανό που αναρτήθηκε στην εξέδρα των οργανωμένων της PSG πριν τη σέντρα της αναμέτρησης για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, στο οποίο και εικονιζόταν ο Michael Myers με τη μάσκα από τις ταινίες «Halloween» να κρατά ένα αλυσοπρίονο και να κόβει το έμβλημα της Μπάρτσα.

Μάλιστα, το εν λόγω κορεό συνοδευόταν από την φράση «σφαγή αλά παριζιάνικα»...

Η αντίδραση των Καταλανών ήταν άμεση και πλέον η UEFA θα εξετάσει το περιστατικό, με την Παρί Σεν Ζερμέν να κινδυνεύει τόσο με βαρύ πρόστιμο, όσο και με μερικό κλείσιμο των θυρών.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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