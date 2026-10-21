«Βροχή» τα πρόστιμα από τον Αθλητικό Δικαστή

Η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον της, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Κυριάκου Αθανασίου κατά του Χρήστου Χατζηπαντελίδη Βοηθού Προπονητή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, έντονες διαμαρτυρίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/11.10.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Αλή Ερχάν κατά του Νικόλα Λάμπρου Ποδοσφαιριστή του σωματείου F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 που αποβλήθηκε γιατί χτύπησε με βίαιο αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022/10.10.2026 (3η Αγωνιστική)

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μάριου Κουφοπαύλου κατά του Μάκη Μάμα Προπονητή Τερματοφυλάκων της ΑΕΚ Λάρνακας που αποβλήθηκε γιατί μετά το τέλος του αγώνα κατευθύνθηκε προς τον διαιτητή και διαμαρτυρόταν πολύ έντονα στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων K19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /10.10.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μενέλαου Παντελίδη κατά του Γεώργιου Τούμπα Προπονητή Τερματοφυλάκων της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο, φώναζε μέσα στο γήπεδο παρά πολύ έντονα σε βάρος του διαιτητή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας/10.10.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Παναγιώτη Χ. Ανδρέου κατά του OUSMANE SIDIBE Ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας που αποβλήθηκε για σοβαρό παραβατικό παιχνίδι στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου – ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας/11.10.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Χαράλαμπου Θεοδώρου κατά του Γεώργιου Νικολάου Ποδοσφαιριστή του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας που αποβλήθηκε γιατί εξύβρισε αντίπαλο ποδοσφαιριστή εκτός φάσης στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/11.10.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ελευθέριου Παντελή κατά του Αντρέα Στυλιανού Ποδοσφαιριστή του σωματείου ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C. που αποβλήθηκε για βίαιη διαγωγή μαζί με αντίπαλο ποδοσφαιριστή, πιάστηκαν στα χέρια και έσπρωχναν ο ένας τον άλλο βίαια στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ FC – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ FC /11.10.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ελευθέριου Παντελή κατά του Χρήστου Καρατσαουσίδη Ποδοσφαιριστή της ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. που αποβλήθηκε γιατί έφτυσε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C. – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C./11.10.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από έξι αγώνες.

*Καταγγελία του Διαιτητή Ελευθέριου Παντελή κατά του Δημήτρη Τζιακούρη Ποδοσφαιριστή της ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. που αποβλήθηκε για βίαιη διαγωγή μαζί με αντίπαλο ποδοσφαιριστή, πιάστηκαν στα χέρια και έσπρωχναν ο ένας τον άλλο βίαια στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C. – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C./11.10.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) για επίδειξη ρατσιστικής συμπεριφοράς από οπαδό της ομάδας προς τον ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας με αριθμό φανέλας 93, κατά παράβαση του άρθρου 11.1(α) (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /10.10.2026 (5η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΒΒΑ προέδρου του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Λευκωσίας για προσβλητική συμπεριφορά και/ή με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετη με τους βασικούς κανόνες της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς που επέδειξε μετά την λήξη του α΄ ημιχρόνου και μετά το τέλος του αγώνα προς τους διαιτητές κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2026-2027 ΟΛΥΜΠΑΚΟΣ Λευκωσίας–ΑΡΗΣΛεμεσού /11.10.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(1) του ΑΡΗ Λεμεσού:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ποδοσφαιριστή του ΑΡΗ Λεμεσού για προσβλητική συμπεριφορά και/ή με οποιοδήποτε τρόπο αντίθετη με τους βασικούς κανόνες της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς που επέδειξε κατά την διάρκεια του αγώνα προς την κερκίδα που φιλοξενούσε τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας (δυσανασχετούσε και αντιδρούσε σε ύβρεις εναντίον του από οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2026-2027 ΟΛΥΜΠΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού /11.10.2026 (5η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού για ρίψη αντικειμένου από οπαδό της ομάδας που βρισκόταν στην νότια κερκίδα του σταδίου (στο 24 λεπτό του αγώνα οπαδός της ομάδας πέταξε εσκεμμένα μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρο με αποτέλεσμα ο διαιτητής να διακόψει προσωρινά τον αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) και 10(2) (ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2026-2027 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου /11.10.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα και πυρσοί) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα και πυρσοί) από οπαδούς της ομάδας πριν την έναρξη του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2026-2027 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου /11.10.2026 (5η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΠΑΦΟΥ F C λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2026-2027 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ F C/11.10.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2026-2027 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών – ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας/11.10.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάσης περιόδου 2026-2027 ΑΕΚ Λάρνακας – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου/12.10.2026 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΔΟΞΑΣ Κατωκοπιάς γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς /10.10.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του σωματείου ΑΕΠ Πολεμιδιών για επίδειξη ρατσιστικής συμπεριφοράς από οπαδούς της ομάδας προς ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας κατά παράβαση του Άρθρου 11.1(α) και (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του Κωνσταντίνου Νικολαϊδή, γυμναστή του σωματείου ΑΕΠ Πολεμιδιών για προσβλητική και ανάρμοστη συμπεριφορά που επέδειξε, αφού μετά το τέλος του αγώνα και κατά την έξοδο των ομάδων από το γήπεδο επιτέθηκε αναίτια, λεκτικά στον βοηθό προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας Πορφύριο Πουτζιουρή, κατά παράβαση των Άρθρων 4(γ) και 9(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Αποκλεισμός από τρεις αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΠ Πολεμιδιών – ΕΡΜΗΣ Αραδίππου/10.10.2026 (3η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Δερύνειας για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδού της ομάδας προς ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας και έγινε σχετική ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του γηπέδου, κατά παράβαση του Άρθρου 11.1(α) και (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δερύνειας – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ Μόρφου/10.10.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Λατσιών γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 /10.10.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου F. C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών – F.C. ΛΕΙΒΑΔΙΑ 2022 /10.10.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/10.10.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /10.10.2026 (3η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Μη διεξαχθείς Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 Π. Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου/11.10.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ του Ηρακλή. Πρόστιμο στην Ορμήδεια.

*Διακοπέντας Αγώνας Πρωταθλήματος Νέων Κ16 περιόδου 2026-2027 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΑΛΚΗ 1948 Λάρνακας/11.10.2026 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της ΑΠΕΑ.

*Καταγγελία κατά του σωματείου AGBU ARAAT γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 AGBU ARARAT – ΑΕΚ Λάρνακας/08.10.2026 (1η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Γιώργου Μιχαήλ, Αναπληρωτή προέδρου της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου αναφορικά με ανάρτησή του σε προσωπικό λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης με ημερομηνία 10/10/2026 και η οποία:

Α. θίγει ή μειώνει το κύρος της διαιτησίας και/ή συγκεκριμένης διαιτησίας και/ή συγκεκριμένου διαιτητή και/ή θίγει ή μειώνει την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα διαιτητή και/ή άπτεται διαιτησίας που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα και/ή άπτεται φάσεων αγώνα και/ή αποφάσεων του διαιτητή σε συγκεκριμένες φάσεις αγώνα και/ή δήλωση που προτρέπει την Επιτροπή Διαιτησίας και/ή τον Διευθυντή για να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, αναφορικά με διαιτησία αγώνα, ή

Β. είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλει σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλει και/ή να υποκινήσει αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτική για το άθλημα ή μειωτική για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστική για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό.

κατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4 (ιστ), (i) και (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π 2026-2027 και του άρθρου 7 του Κεφαλαίου ΧΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027.

Απόφαση: Πρόστιμο.