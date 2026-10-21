Πλήγμα για Μπαρτσελόνα: Χάνει το clasico ο Όλμο

Η πρώτη ήττα της Μπαρτσελόνα στη σεζόν, 4-2 από την Παρί, συνοδεύτηκε και από περαιτέρω κακά νέα. Ο Ντάνι Όλμο αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση στον αριστερό προσαγωγό.

Ο Ισπανός διεθνής μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί σε εξετάσεις σήμερα, αλλά το μόνο βέβαιο είναι πως θα χάσει το πρώτο clasico της σεζόν, καθώς την Κυριακή η «Μπάρτσα» υποδέχεται τη Ρεάλ (22:00) στο «Καμπ Νου». Εφόσον επιβεβαιωθεί η θλάση, το διάστημα της αποκατάστασης ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ τεσσάρων και πέντε εβδομάδων.

Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα για τον Χάνσι Φλικ, ο οποίος είχε ήδη να διαχειριστεί δύο απουσίες από το περασμένο Σάββατο κόντρα στην Μπέτις: αυτές των Ζιλ Κουντέ και Έρικ Γκαρθία. Ο πρώτος είναι εξαιρετικά αμφίβολος, ενώ ο δεύτερος θα χάσει τις επόμενες εβδομάδες δράσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όλμο είχε αντιμετωπίσει ξανά τραυματισμό στους προσαγωγούς κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25, με το διάστημα της αποθεραπείας του τότε να διαρκεί τρεις εβδομάδες πριν επιστρέψει στη δράση.

sport-fm.gr