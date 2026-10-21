Τα δύο μέτωπα που προβληματίζουν την Πάφο FC

Δεν είναι αποτυχία να έρθεις ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ. Σαφώς ήταν ένα αποτέλεσμα που απομάκρυνε την Πάφος FC από την κορυφή και είναι πλέον στο -4, όμως υπάρχει χρόνος για να καλυφθεί το έδαφος. Ο προβληματισμός στις τάξεις των περσινών κυπελλούχων έχει να κάνει με δύο τομείς. Ο ένας αφορά την επιθετική δυστοκία και ο άλλος τους πάμπολλους τραυματισμούς. Και ήδη έχουν «πληγώσει» αρκετά το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο.

Στο πρώτο κομμάτι, για ακόμη μία φορά οι πολλές ευκαιρίες δεν έγιναν γκολ και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως στο «Στέλιος Κυριακίδης» δεν έχει βρει ακόμη δίχτυα. Έφερε ισοπαλία 0-0 με Ολυμπιακό και ΑΠΟΕΛ και ηττήθηκε από την ΑΕΛ (0-2). Και εφόσον δεν κερδίζεις στην έδρα σου, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Ο Λελέ είναι του ύψος και του βάθους, ο Άντερσον δεν έχει βοηθήσει ακόμη ενώ δεν έρχεται... συνεισφορά ούτε από τους παίκτες στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Στο δεύτερο κομμάτι, με πατερίτσες έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο ο Πέπε. Και μπήκε έτσι και αυτός στο ιατρικό δελτίο, στο οποίο ήταν ήδη οι Νταβίντ Λουίζ, Γκολντάρ, Ενγκαμαλέου και Μαμάντοφ. Όλοι αυτοί θα λείψουν για περισσότερο από ένα 20ήμερο, κάτι που μειώνει τις επιλογές του Πίντο. Πριν όμως από αυτούς, κι άλλοι παίκτες αντιμετώπισαν τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να αποσυντονίζεται η ομάδα. Και ας μην ξεχνάμε και τους Γκόρτερ, Κυριακίδη και Ζάζα που είναι εκτός εδώ και καιρό.

Η Πάφος FC οφείλει να κοιτάξει μπροστά και να ανταπεξέλθει στο διπλό μέτωπο. Την προσεχή Πέμπτη θα υποδεχθεί τη Ρίγα στο «Αλφαμέγα» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League phase του Conference League και θα αναζητήσει την πρώτη της νίκη. Είχε προηγηθεί την περασμένη Πέμπτη η ήττα από την Αταλάντα (3-1). Είναι αντίπαλος στα μέτρα της και για να αυξήσει τις πιθανότητες να βρίσκεται στην 24άδα που θα προχωρήσει στον θεσμό, επιβάλλεται να κερδίσει.

Η επόμενη δοκιμασία στην Κύπρο είναι την προσεχή Δευτέρα, εκτός έδρας, με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα.