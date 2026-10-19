Σημαντικά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο, σούπερ καπ στο βόλεϊ και αγώνας στο μπάσκετ
ΓΗΠΕΔΟ
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Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (19/10)
ΡΙΚ ΗD
20:00Βόλεϊ: Ολυμπιάδα - RoboMarkets ΑΕΛ
Cytavision 1
18:00 Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
19:00 Ομόνοια - Ολυμπιακός
Cytavision 3
22:00 Τότεναμ - Κόβεντρι
Cytavision 4
19:30 Μόντσα - Κάλιαρι
21:45 Πάρμα - Τορίνο
Cytavision 5
09:30 Τένις: ATP 250 - Almaty
17:30 Τένις: ATP 250 - Almaty
Cytavision 6
13:00 Τένις: ATP 250 - Brussels
Cytavision 7
19:00 Μπάσκετ: Ανόρθωση - ΕΘΑ
Cytavision 8
22:00 Χετάφε - Ράγιο Βαγιεκάνο
Cablenet Sports 2
21:45 Ροντέζ - Μονπελιέ