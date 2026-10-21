Τέσσερα γκολ, κανένας νικητής στη ματσάρα Μπάγερν - Άρσεναλ (όλα τα αποτελέσματα)

«Τρία στα τρία» για την εκπληκτική Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, που προελαύνει στη League Phase του Champions League. Οι «Χωριάτες» ξεπέρασαν εύκολα 3-1 το εμπόδιο της Βίκινγκ στο «Βίλα Παρκ», βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης και ετοιμάζονται για το σπουδαίο ματς εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι το Σάββατο (24/10) στην Premership.

Στην κορυφή έχουμε ακόμα μία «έκπληξη», την Μπέτις, που με πέναλτι του Ίσκο νίκησε (1-0) την Φέγενορντ στη Σεβίλη, ενώ στους 9 βαθμούς βρίσκεται και η Ρεάλ που ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Λειψίας (4-1) στο «Μπερναμπέου», τέσσερις μέρες πριν από το «Κλάσικο» με τη Μπαρτσελόνα (25/10)

Η μεγάλη έκπληξη της 3ης αγωνιστικής έγινε στη Λισαβόνα, όπου η ΛΑΣΚ επικράτησε 3-2 της Σπόρτινγκ πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της στη διοργάνωση. Πολύ αργά, στο 80΄, επιστρατεύτηκε από τον πάγκο για να βοηθήσει ο Φώτης Ιωαννίδης, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Βαγιαννίδης.

Πρώτη εφετινή νίκη και για την Ίντερ, η οποία κατάφερε να ανταπεξέλθει στο αριθμητικό μειονέκτημα που προέκυψε μετά την αποβολή του Μπαστόνι στο 68΄ και να επικρατήσει 1-0 της Σαχτάρ με γκολ του Κάρλος Αουγκούστο δέκα λεπτά αργότερα.

Καταπληκτικό ματς στο Μόναχο, με τη Μπάγερν και την Άρσεναλ να παρουσιάζουν φοβερό θέαμα στο «χορταστικό» 2-2. Οι «κανονιέρηδες» έχασαν στο 10΄ με τραυματισμό τον Σάκα, μεγάλο πρόβλημα στα «φτερά» για τον Αρτέτα που δεν έχει ούτε τον Τζόλη. Ο Νόιερ έφτασε τις 163 συμμετοχές στο Ch.L. και είναι τρίτος στην ιστορική κατάταξη, πίσω από Κριστιάνο (183) και Μέσι (177)

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/10):

Φενέρμπαχτσε-Σλάβια Πράγας 2-2

Σαμπάχ Μπακού-Ντόρτμουντ 1-2

Ρόμα-Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Πόρτο-Αϊντχόφεν 0-1

Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ 4-3

Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ 5-1

Νάπολι-Μπόντο/Γκλιμτ 4-3

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα 4-2

Στουτγκάρδη-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (21/10)

Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-1

Λιλ-Γαλατάσαραϊ 2-4

Άστον Βίλα-Βίκινγκ 3-1

Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ 2-2

Μπέτις-Φέγενορντ 1-0

Κλαμπ Μπριζ-Λανς 3-0

Ίντερ-Σαχτάρ 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία 4-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-ΛΑΣΚ 2-3