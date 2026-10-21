ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέσσερα γκολ, κανένας νικητής στη ματσάρα Μπάγερν - Άρσεναλ (όλα τα αποτελέσματα)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Εύκολές νίκες για Κλαμπ Μπριζ και Ρεάλ, τα βρήκε σκούρα η Ίντερ των 10 παικτών

«Τρία στα τρία» για την εκπληκτική Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, που προελαύνει στη League Phase του Champions League. Οι «Χωριάτες» ξεπέρασαν εύκολα 3-1 το εμπόδιο της Βίκινγκ στο «Βίλα Παρκ», βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης και ετοιμάζονται για το σπουδαίο ματς εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι το Σάββατο (24/10) στην Premership.

Στην κορυφή έχουμε ακόμα μία «έκπληξη», την Μπέτις, που με πέναλτι του Ίσκο νίκησε (1-0) την Φέγενορντ στη Σεβίλη, ενώ στους 9 βαθμούς βρίσκεται και η Ρεάλ που ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Λειψίας (4-1) στο «Μπερναμπέου», τέσσερις μέρες πριν από το «Κλάσικο» με τη Μπαρτσελόνα (25/10)

Η μεγάλη έκπληξη της 3ης αγωνιστικής έγινε στη Λισαβόνα, όπου η ΛΑΣΚ επικράτησε 3-2 της Σπόρτινγκ πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της στη διοργάνωση. Πολύ αργά, στο 80΄, επιστρατεύτηκε από τον πάγκο για να βοηθήσει ο Φώτης Ιωαννίδης, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Βαγιαννίδης. 

Πρώτη εφετινή νίκη και για την Ίντερ, η οποία κατάφερε να ανταπεξέλθει στο αριθμητικό μειονέκτημα που προέκυψε μετά την αποβολή του Μπαστόνι στο 68΄ και να επικρατήσει 1-0 της Σαχτάρ με γκολ του Κάρλος Αουγκούστο δέκα λεπτά αργότερα.  

Καταπληκτικό ματς στο Μόναχο, με τη Μπάγερν και την Άρσεναλ να παρουσιάζουν φοβερό θέαμα στο «χορταστικό» 2-2. Οι «κανονιέρηδες» έχασαν στο 10΄ με τραυματισμό τον Σάκα, μεγάλο πρόβλημα στα «φτερά» για τον Αρτέτα που δεν έχει ούτε τον Τζόλη. Ο Νόιερ έφτασε τις 163 συμμετοχές στο Ch.L. και είναι τρίτος στην ιστορική κατάταξη, πίσω από Κριστιάνο (183) και Μέσι (177)

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/10):

Φενέρμπαχτσε-Σλάβια Πράγας 2-2

Σαμπάχ Μπακού-Ντόρτμουντ 1-2

Ρόμα-Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-0

Πόρτο-Αϊντχόφεν 0-1

Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ 4-3

Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ 5-1

Νάπολι-Μπόντο/Γκλιμτ 4-3

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα 4-2

Στουτγκάρδη-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (21/10)

Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-1

Λιλ-Γαλατάσαραϊ 2-4

Άστον Βίλα-Βίκινγκ 3-1

Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ 2-2

Μπέτις-Φέγενορντ 1-0

Κλαμπ Μπριζ-Λανς 3-0

Ίντερ-Σαχτάρ 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία 4-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-ΛΑΣΚ 2-3

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πέντε οι... αλάνθαστες, υποχώρησε στην 29η θέση η ΑΕΚ Αθηνών

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Τέσσερα γκολ, κανένας νικητής στη ματσάρα Μπάγερν - Άρσεναλ (όλα τα αποτελέσματα)

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Καταγγελία της Μπαρτσελόνα στην UEFA για εμπρηστικό πανό της Παρί Σεν Ζερμέν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Κι όμως, δεν είναι άσχημα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί του ΛΟΤΤΟ στην κλήρωση της Τετάρτης (21/10)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διέσυρε τη Γιουνάιτεντ η Κόμο του «καυτού» Δουβίκα, μεγάλο διπλό της Γαλατά!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Άσφαιρος, χωρίς διπλό, και... αναμονή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Βροχή» τα πρόστιμα από τον Αθλητικό Δικαστή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εντός έδρας ήττα για τον Κεραυνό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κέρδισε την Τάρτου και πήρε δεύτερη νίκη στο FIBA Europe Cup η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τα δύο μέτωπα που προβληματίζουν την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πλήγμα για Μπαρτσελόνα: Χάνει το clasico ο Όλμο

La Liga

|

Category image

Ευφορία με... μέτρο

ΑΕΛ

|

Category image

Έτοιμη για το... ραντεβού με την ιστορία η Ομόνοια (αποστολή)

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δραματική πρόκριση της ΑΕΚ σε 120 λεπτά!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη