Εντός έδρας ήττα για τον Κεραυνό

Δεν τα κατάφερε ο Κεραυνός, παρότι είχε τον παράγοντα έδρας με το μέρος του απέναντι στην King Szczecin Πολωνίας για την 3η αγωνιστική στον 4ο όμιλο του FIBA Europe Cup.

Ο Κεραυνός έχασε με 78-65 παρά την προσπάθεια που κατέβαλε, αλλά η φιλοξενούμενη ομάδα απέκτησε και είχε σε όλη τη διάρκεια της επανάληψης το προβάδισμα και που ήταν μια ομάδα αρκετά συντονισμένη και στις δυο πλευρές του γηπέδου.

Στο ημίχρονο οι Πολωνοί ήταν μπροστά με 41-39, ενώ για τον Κεραυνό να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκε ο Givance, ξέχωρα από το ότι οι γηπεδούχοι αντιμετώπισαν και αρκετά προβλήματα με τα φάουλ.

Κορυφαίος για τον Κεραυνό ήταν ο Crockett (20 πόντοι – 22 βαθμοί).

Με προβάδισμα 13-5 για την Πολωνική ομάδα ξεκίνησε η αναμέτρηση καθώς οι φιλοξενούμενοι κάτω από έναν γρήγορο ρυθμό, έφθαναν με σχετική ευκολία στο καλάθι του Κεραυνού.

Ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και αφού πρώτα αύξησαν την πίεση στην άμυνα, σταδιακά ροκάνιζαν και τη σε βάρος τους διαφορά.

Έτσι λίγο πριν το 9` και μετά από σερί 13-4, ο Κεραυνός προσπέρασε με 18-17, αλλά στο 10`, η King Szczecin προηγήθηκε με 22-18.

Γενικά υπήρχε ένας γρήγορος ρυθμός, κάτι που συνεχίστηκε και στις αρχές της 2ης περιόδου, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται, την ίδια στιγμή που ο Allen, έδινε αρκετούς πόντους για την Κυπριακή ομάδα, η οποία λίγο πριν το 17`, προσπέρασε με 36-34.

Ωστόσο πρόβλημα για τον Κεραυνό, ήταν τα τρία φάουλ που είχαν χρεωθεί οι Πασιαλής, Τίγκας, Grimes.

Με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, η King Szczecin προηγήθηκε με 41-39.

Σε πιο αγρούς ρυθμούς σε σχέση με το πρώτο μισό, εξελίχθηκαν τα αρχικά χρονικά σημεία της 3ης περιόδου, αλλά με την Πολωνική ομάδα να συντηρεί ένα μικρό μεν, αλλά σταθερό προβάδισμα.

Στο 24`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 52-46 για τους φιλοξενούμενους.

H Πολωνική ομάδα έδειχνε να είναι αρκετά προσηλωμένη και ο Κεραυνός έπρεπε να βρει τρόπο για να της χαλάσει το ρυθμό.

Ωστόσο στη συνέχεια η διαφορά ανέβηκε στο -10 (60-50), πάντα σε βάρος του Κεραυνού, που με το τέλος της 3ης περιόδου μείωσε σε 60-55 και βέβαια η διαφορά των 5 πόντων ήταν ανατρέψιμη.

Με αρκετά θέματα ξεκίνησε η 4η περίοδος για τον Κεραυνό καθώς οι Πασιαλής, Τίγκας, Grimes, είχαν χρεωθεί με 4ο φάουλ ο καθένας.

Στο 33` το αποτέλεσμα ήταν στο 64-58 πάντα για τους Πολωνούς, οι οποίοι παρά την έντονη πίεση στην άμυνα από πλευράς Κεραυνού, κατάφεραν να ανταπεξέλθουν κρατώντας το προβάδισμα.

Τελικά η King Szczecin έφθασε στη νίκη με τελικό αποτέλεσμα 78-65.

Δεκάλεπτα: 18-22, 39-41, 55-60, 65-78.

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Γιανναράς 2, Πασιαλής 3, Μιχαήλ 3, Στυλιανού 3 (1), Κουμής, Τίγκας, Flowers 11, Allen 17 (3), Crockett 20, Grimes 6.

King Szczecin (Maciej Macjerek): Porter 17 (3), Chassang, Gielo 17 (3), Witlkinski 10, Sehnal 15 (5), Reynolds 2, McCaffery 2, Ucieszynksi 4, Kostrewski 11 (1).