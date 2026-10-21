Διέσυρε τη Γιουνάιτεντ η Κόμο του «καυτού» Δουβίκα, μεγάλο διπλό της Γαλατά!

Με τον Τάσο Δουβίκα να «γράφει» ιστορία και τον Νίκο Πας να δικαιολογεί γι' άλλη μια φορά, γιατί θα πάρει τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι με το «10» στην Εθνική Αργεντινής, η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας «σκόρπισε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» και με το εμφατικό 4-1 πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στη League Phase του Champions League.

Η ιταλική ομάδα είχε μεγάλη βραδιά τον Αργεντινό σούπερ σταρ της, Νίκο Πας, με δύο γκολ και ασίστ, ενώ μεγάλη βραδιά ήταν και για τον Τάσο Δουβίκα, καθώς ο διεθνής σέντερ φορ έγινε ο πρώτος Έλληνας παίκτης που σκοράρει σε καθεμία από τις τρεις πρώτες συμμετοχές του στην κύρια φάση του Champions League. Για την Γιουνάιτεντ δεν υπάρχουν λόγια. Ομάδα χωρίς αρχή και τέλος και, πλέον, το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «μπέμπηδων» μοιάζει εξαιρετικά αβέβαιο...

Λιλ και Γαλατασαράι προέρχονταν από ισάριθμες ήττες στα δύο πρώτα ματς, με τους Τούρκους να φεύγουν με μεγάλο «διπλό» από το «Πιερ Μορουά» με 4-2. 0/3 για τους «λιλουά» που προς στιγμή προηγήθηκαν με 2-1, αλλά δέχθηκαν τρία αναπάντητα γκολ. Το πρώτο γκολ του Βίκτορ Οσιμέν στη διοργάνωση (61'), κόντρα στην πρώην ομάδα του, ήταν αυτό που έδωσε πρόωρο τέλος στην αναμέτρηση.