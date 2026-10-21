Κι όμως, δεν είναι άσχημα

Mετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, η Ομόνοια έχει πλέον 12 βαθμούς στο πρωτάθλημα, είναι στο -3 από την πρώτη ΑΕΛ και στο -1 από τη δεύτερη ΑΕΚ. Πρόκειται για τις δύο επόμενες αντιπάλους των πρασίνων, τις οποίες αν κερδίσει, τότε τα δεδομένα γίνονται σαφώς πιο ευνοϊκά για το σύνολο του Μπεργκ.

Βέβαια, παρά τον προβληματισμό που έφερε η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, η συγκομιδή του «τριφυλλιού» δεν είναι κι άσχημη. Κατά την περίοδο 2025-26, που στέφθηκε πρωταθλήτρια, μετά το πέρας των πρώτων έξι αγωνιστικών μετρούσε 13 βαθμούς. Μόλις ένα περισσότερο από την παρούσα φάση. Γι' αυτό στην Ομόνοια δεν υπάρχει πανικός καθώς αφενός γνωρίζουν πως ο δρόμος είναι μακρύς και αφετέρου υπάρχει πίστη στις δυνατότητες του ρόστερ.

Για παράδειγμα, ο Νεγκό είχε θετική παρουσία όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο (μετά από καιρό) στο προχθεσινό παιχνίδι. Ήταν κινητικός, προσηλωμένος στα αμυντικά του καθήκοντα, ενώ έδωσε την ασίσ στον Ντιονί, για το 2-2. Από την άλλη, υπάρχουν παίκτες που κινούνται -προς το παρόν- στα ρηχά, όπως, για παράδειγμα, ο Τανάσε που δεν έχει δείξει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές του. Σίγουρα ο χρόνος δουλεύει υπέρ του.