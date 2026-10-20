Oι αριθμοί στην κλήρωση της Τρίτης (20/10) σε ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ

Δεν βρέθηκε τυχερός στην κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ την Τρίτη (20/10) η οποία μοίραζε €2.801.069,79.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 1, 2, 16, 25, 43 και ΤΖΟΚΕΡ το 10.

Υπήρξαν δύο τυχεροί στην 4η κατηγορία και κερδίσουν 100.000,00

ΠΡΟΤΟ

Η κλήρωση 3067 του ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ, πραγματοποιήθηκε στις 20/10/2026 και οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 1, 0, 2, 1, 3, 7 και 3.

Δείτε το live της κλήρωσης: