Αυτό που εξιτάρει τον Καπίνο στην ΑΕΛ και ο μεγάλος του στόχος

Ο Στέφανος Καπίνο είναι ένας από τους λόγους της καλής πορείας της ΑΕΛ στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ελλαδίτης τερματοφύλακας, που αναγεννήθηκε αγωνιστικά στην Ελβετία με τη Βίντερτουρ και συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με την ομάδα της Λεμεσού, μίλησε στους Ηλία Καλλονά και Αντώνη Οικονομίδη, στην εκπομπή Box2Box by Betsson.

Αναφέρθηκε στη νέα ζωή του ως πατέρας, στην επιλογή της Κύπρου, στην απόσταση που αισθάνεται πλέον από το ελληνικό ποδόσφαιρο, στον πρώην συμπαίκτη του, Στέφαν Ορτέγκα, αλλά και τους στόχους που έχει θέσει πλέον στα 32 του χρόνια.

Για τον νέο του ρόλο ως πατέρας:

“Είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να σου συμβεί. Αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το νιώσεις. Η σύζυγός μου είναι καταπληκτική στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τα πάντα, τη δουλειά και το παιδί.

Προσπαθώ να είμαι κοντά στην καθημερινότητα του παιδιού μας. Είμαστε 100% αφοσιωμένοι στο παιδί όλη μέρα. Η σύζυγός μου περισσότερο, γιατί εγώ έχω και τις προπονήσεις και τους αγώνες.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και πολύ χαρούμενος. Κάποιες φορές κοιμάμαι και στον καναπέ, αλλά αισθάνομαι πολύ τυχερός σε αυτό το κομμάτι”.

Για το αν το παιδί του τον βοηθά να ξεπερνά μια δύσκολη βραδιά μετά από έναν αγώνα:

“Νομίζω ότι είναι κάτι που το είχα δουλέψει από πριν. Στη μοναδική στραβή που έγινε φέτος, στο ματς με τον ΑΠΟΕΛ, και ελπίζω να είναι η μοναδική, σίγουρα με πείραξε πάρα πολύ.

Δεν είναι καθόλου εύκολο να γυρίσω μετά από μια τόσο βαριά ήττα, ειδικά όταν είχε έρθει τόσος κόσμος και μας είχε στηρίξει. Οι απαιτήσεις είναι υψηλές και η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε όπως θα ήθελε ο κόσμος.

Ήμουν σίγουρα στενοχωρημένος, αλλά όταν βλέπεις αυτή τη φατσούλα, είναι όλα λίγο πιο όμορφα. Σου φεύγει λίγο το βάρος. Βέβαια, μετά επιστρέφεις ξανά στην καθημερινότητα. Υπάρχει προπόνηση, ανάλυση και προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι”.

Για την απόφαση να αφήσει την Ελβετία και να συνεχίσει στην ΑΕ Λεμεσού:

“Στην Ελβετία οι σεζόν μου ήταν καλές σε ατομικό επίπεδο. Είχα προτάσεις τόσο από ελβετικές ομάδες όσο και από άλλες χώρες του εξωτερικού. Για μένα, όμως, προτεραιότητα ήταν η οικογένεια και το παιδί.

Ένιωθα ότι η Κύπρος ήταν μια καλή επιλογή. Μιλάμε ελληνικά, είναι δίπλα στην Ελλάδα και θα ήταν πολύ πιο εύκολο τόσο για τη γυναίκα μου όσο και για μένα, σε αυτή την καινούρια φάση της ζωής μας ως γονείς. Από τον παιδίατρο μέχρι τον τρόπο που θα συνεννοηθείς με την ομάδα για να σε βοηθήσει σε οποιοδήποτε θέμα, όλα αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο.

Όταν ήρθε η ΑΕΛ, είδα το πλάνο της και μίλησα με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Μου άρεσε ότι πρόκειται για μια ιστορική ομάδα, με κόσμο που τη στηρίζει πολύ. Είναι κάτι που με εξιτάρει, να καταφέρουμε να την επαναφέρουμε εκεί που της αξίζει”.

Για το τι θα αποτελούσε επιτυχία για την ΑΕ Λεμεσού:

“Δεν θέλω να πουλήσω οπαδιλίκι, γενικά δένομαι με όποια ομάδα και να παίξω και νομίζω έτσι πρέπει να είναι και το σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να έρθεις εδώ και να το ζήσεις για να καταλάβεις αυτό που έχουμε. Να δεις πόσο αγαπά ο κόσμος την ομάδα και πόσο τη στηρίζει, ακόμα και μέσα από καταστάσεις χωρίς τίτλους. Να ζήσεις την ατμόσφαιρα. Στόχος και επιτυχία για φέτος είναι να μπούμε στα playoffs, στην πρώτη εξάδα. Από εκεί και πέρα, να μπούμε στην πεντάδα και να βγούμε στην Ευρώπη.

Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει πως η ομάδα είναι αρκετά καλή και γι’ αυτό ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις”.

Για το αν του είχε λείψει να αγωνίζεται σε ομάδα με υψηλούς στόχους:

“Μου είχε λείψει πολύ. Στην Ελβετία η πρώτη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Τη δεύτερη μπήκαμε με διαφορετικό σκεπτικό, για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Είδα, όμως, και από τις κινήσεις της ομάδας ότι δεν πηγαίναμε προς αυτή την κατεύθυνση. Φάνηκε και στο τέλος της χρονιάς, που ήταν αποτυχημένη.

Σίγουρα ήθελα να ξαναπαίξω για μια ομάδα που συνολικά έχει στόχους”.

Το ποδόσφαιρο στην Κύπρο είναι πιο γρήγορο από αυτό της Ελλάδας.

Για το επίπεδο του κυπριακού πρωταθλήματος και τις διαφορές με την Ελλάδα:

“Το περίμενα πολύ πιο χαμηλό, κυρίως όσον αφορά τις ομάδες από την έκτη ή την έβδομη θέση και κάτω. Είναι, όμως, αρκετά υψηλότερο από αυτό που περίμενα. Βλέπω ομάδες συμπαγείς, που ξέρουν τι θέλουν μέσα στο γήπεδο και είναι πολύ αθλητικές. Ο ρυθμός είναι πάνω-κάτω, το ποδόσφαιρο είναι πιο γρήγορο από αυτό της Ελλάδας.

Όταν ήμουν εγώ την τελευταία χρονιά στον Παναιτωλικό, το παιχνίδι ήταν λίγο πιο τακτικό. Υπήρχε περισσότερο η λογική να πάρεις το 0-0. Εδώ γενικά το παιχνίδι πηγαίνει πάνω-κάτω και θεωρώ ότι το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Το κυπριακό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Θεωρώ μάλιστα ότι η πρώτη εξάδα ομάδων είναι είναι ένα κλικ πιο πάνω από το ελβετικό πρωτάθλημα”.

Για το στοιχείο που τον έχει εντυπωσιάσει περισσότερο στην Κύπρο:

“Δεν περίμενα όλες οι ομάδες να είναι τόσο ανταγωνιστικές. Ακόμα και στα παιχνίδια των άλλων ομάδων που παρακολουθώ, βλέπω ότι δεν κερδίζει εύκολα εκείνη που θεωρείται φαβορί στα χαρτιά”.

Για την αγάπη των Κυπρίων προς τους Έλληνες ποδοσφαιριστές:

“Νομίζω ότι τη βιώνω. Γενικά, στην Κύπρο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά σε ορισμένα κομμάτια, αλλά πιστεύω πως όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές αισθάνονται αυτή την αγάπη. Η προσαρμογή είναι πιο εύκολη για τα παιδιά που έρχονται από την Ελλάδα. Αν έρθεις με το σωστό σκεπτικό, θα νιώσεις καλά.

Εγώ αισθάνομαι πολύ καλά, είμαι χαρούμενος και όσα έχω εισπράξει μέχρι τώρα είναι θετικά. Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Είμαι ο μοναδικός Έλληνας, αλλά όλα είναι μια χαρά. Τα παιδιά από την Κύπρο είναι πολύ καλά και μου αρέσει ο χαβαλές που κάνουμε μεταξύ μας”.

Ο στόχος μου είναι να είμαι ο Στέφανος που ξέρω ότι είμαι, θέλουμε να καταφέρουμε κάτι ωραίο ως ομάδα

Για τους προσωπικούς και ομαδικούς στόχους του:

“Ο στόχος μου είναι να είμαι ο Στέφανος που ξέρω ότι είμαι, αυτός που έχει βρει τον εαυτό του τα τελευταία χρόνια και που είχα στο μυαλό μου ως τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και οι ομαδικοί στόχοι. Θέλουμε να καταφέρουμε κάτι ωραίο ως ομάδα.

Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά, οι προπονητές δουλεύουν πολύ σκληρά και η διοίκηση προσπαθεί πολύ, χωρίς να έχει τα εφόδια που διαθέτουν άλλες ομάδες. Και για τον κόσμο, εννοείται, θα ήθελα να κάνουμε μια επιτυχημένη χρονιά και να συνεχίσουμε στα στάνταρ που έχουμε ξεκινήσει”.

Η σχέση μου με την Ελλάδα έχει σπάσει λίγο

Για το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα:

“Δεν μπορώ να πω ότι δεν το σκέφτηκα, αλλά η σχέση μου με την Ελλάδα έχει σπάσει λίγο. Είναι κάτι που πλέον ούτε εγώ το θέλω τόσο πολύ. Νιώθω ένα μάγκωμα κάθε φορά που προκύπτει κάτι σε αυτό το κομμάτι.

Δεν ήταν κάτι τόσο ελκυστικό ώστε να πω ότι θα το πιέσω κι εγώ περισσότερο. Η Κύπρος ήταν εξαρχής ο πρώτος στόχος για μένα. Από τον τρόπο που μου μιλούσαν, αυτό ήθελα να γίνει”.

Για το αν παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο:

“Δεν έχω και τόσο χρόνο. Προσπαθώ να μαθαίνω τι γίνεται στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πλέον, στις 22:00 ή στις 22:30 έχω αρχίσει να πέφτω για ύπνο. Δηλαδή, την εκπομπή το βράδυ δεν θα τη δω!

Έχω παρακολουθήσει όσο μπορώ. Δεν γνωρίζω τόσους πολλούς παίκτες όσους ήξερα τα προηγούμενα χρόνια. Έχω μια εικόνα για το τι γίνεται και για το πώς παρουσιάζονται οι ομάδες, αλλά δεν είμαι τόσο επικεντρωμένος όσο παλαιότερα”.

Για τον Ορτέγκα του Ολυμπιακού και τους τερματοφύλακες των ελληνικών ομάδων:

“Ο Ορτέγκα έχει πολύ υψηλό επίπεδο. Βγάζει μια σιγουριά για την ομάδα του Ολυμπιακού και νομίζω ότι είναι μια τρομερή προσθήκη γενικότερα.

Επειδή δεν έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει ο καινούργιος προπονητής, αν θέλει να παίζει η ομάδα περισσότερο από πίσω, γιατί με τον Μεντιλίμπαρ το ποδόσφαιρο ήταν πιο άμεσο.

Ο Θωμάς Στρακόσα είναι τραυματίας, ο Μπρινιόλι έχει σταθεί πολύ καλά, αν εξαιρέσεις το λάθος με τη Σαχτάρ. Είναι λογικό να κάνει κι ένα λάθος ο τερματοφύλακας. Έχουμε λίγο αυτή τη νοοτροπία ότι ο τερματοφύλακας δεν επιτρέπεται να κάνει λάθος.

Γενικά, και ο Πένια του Παναθηναϊκού είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα. Είναι ένας complete τερματοφύλακας, έχει εξόδους, είναι καλός με τα πόδια και μου βγάζει σιγουριά. Επίσης, ο Παβλένκα είναι από τους καλύτερους τερματοφύλακες με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Είναι αρκετά άτυχος.

Του έστειλα και μήνυμα. Του είπα ότι όταν ήμασταν μαζί δεν είχε τραυματιστεί καθόλου. Ούτε μισό ματς δεν είχε χάσει να παίξουμε και εμείς λίγο. Είναι όλοι καλοί τερματοφύλακες και το επίπεδο είναι υψηλό”.

Για το αν έχει επικοινωνήσει με τον Ορτέγκα μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό:

“Δεν μιλήσαμε. Είχαμε καλή σχέση, αλλά μετά πήγε στη Σίτι. Δεν είμαι γενικά άνθρωπος που ενοχλεί τους άλλους, ειδικά όταν ανεβαίνουν ψηλά. Εγώ προσπαθώ να κρατάω λίγο την απόστασή μου. Μαθαίνω, βέβαια, νέα από τα παιδιά και από τον πρώην προπονητή τερματοφυλάκων μου, με τον οποίο είχα επικοινωνία και με είχε ρωτήσει την άποψή μου γι’ αυτόν.

Γενικά είναι πολύ καλό παιδί. Είχα πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του και σίγουρα, όταν πάω κάποια στιγμή στην Αθήνα, θα προσπαθήσω να βρεθούμε”.

Για την επιλογή του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον ελεύθερο Ορτέγκα αντί να επενδύσει μεγάλο ποσό σε τερματοφύλακα:

“Αυτά είναι πράγματα που κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αν πάει ο Ορτέγκα όπως πρέπει να πάει, θα ξεχαστούν τα πάντα. Για ποιον λόγο να μην πάρεις έναν ελεύθερο τερματοφύλακα που έχει παραστάσεις; Έχει παίξει στη Μάντσεστερ Σίτι. Εντάξει, δεν ήταν ο βασικός, αλλά έπαιζε σε μια τέτοια ομάδα.

Νομίζω ότι είναι μια τρομερή προσθήκη για τον Ολυμπιακό και βρίσκεται και σε καλή ηλικία. Στη θέση του τερματοφύλακα έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα. Πλέον, όσο μεγαλώνεις, είναι πιο δύσκολο.

Όταν ήμουν μικρός, μου έλεγαν να περιμένω να ωριμάσω. Τώρα, στα 27-28 σου, σε θεωρούν παλαίμαχο. Εγώ πιστεύω ότι έχει να δώσει πράγματα και ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να επενδύσει σε άλλες θέσεις τα χρήματα που ενδεχομένως έχει ανάγκη να διαθέσει”.

Για το πόσο έχει αλλάξει η διάρκεια της καριέρας των τερματοφυλάκων:

“Πάντα λέγαμε ότι οι τερματοφύλακες παίζουν περισσότερα χρόνια από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Έχει αλλάξει όμως, η νοοτροπία των ομάδων. Για παράδειγμα, θέλουν έναν βασικό τερματοφύλακα και έναν μικρότερο, τον οποίο θα μπορούν να πουλήσουν.

Όταν μια ομάδα έχει έναν τερματοφύλακα που αποδίδει, είναι δύσκολο να τον βγάλει από την ενδεκάδα. Από την άλλη, στην περίπτωση του Ορτέγκα, όσο μεγαλώνεις γίνεται πιο δύσκολο να σε προσεγγίσει μια άλλη ομάδα”.

Για την αγωνιστική του εξέλιξη τα τελευταία τρία χρόνια:

“Νομίζω ότι είναι και αγωνιστικό και ψυχολογικό το κομμάτι. Μου έφυγε ένα μεγάλο βάρος όταν πήγα στην Ελβετία. Βρήκα μια ομάδα που με αγκάλιασε και έναν προπονητή τερματοφυλάκων που ήταν από τους καλύτερους με τους οποίους έχω συνεργαστεί ποτέ. Αυτό συνεχίστηκε και στην ΑΕΛ. Πλέον παίζουμε πολύ ψηλά. Στην ουσία λειτουργώ σαν λίμπερο, κάτι που δεν είχα κάνει πολλές φορές στην καριέρα μου.

Ο προπονητής τερματοφυλάκων εδώ είναι πολύ έμπειρος, με τρομερές παραστάσεις από μεγάλες ομάδες, οπότε αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για μένα. Βλέπω ότι αλλάζω το παιχνίδι μου και είναι κάτι που μου αρέσει.

Φυσικά, έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι από τη στιγμή που πήγα στην Ελβετία τα βρήκα με τον εαυτό μου. Οι καταστάσεις που συνάντησα με βοήθησαν πολύ. Τώρα, στην Κύπρο, συνεχίζω να εξελίσσομαι ως τερματοφύλακας και είναι πολύ ωραίο να νιώθεις ότι μαθαίνεις συνεχώς”.

Για το μεγάλο του όνειρο με την ΑΕ Λεμεσού:

“Ειδικά τώρα με την οικογένεια, μας αρέσει πολύ στην Κύπρο. Μας αρέσει η Λεμεσός, μου αρέσει η ομάδα. Είναι όλα τέλεια.

Βέβαια, κακά τα ψέματα, παίζουν ρόλο και τα αποτελέσματα. Βρισκόμαστε σε έναν χώρο όπου το αποτέλεσμα κρίνει πολλά. Θα ήθελα πολύ να μεγαλώσω και να συνεχίσω την καριέρα μου με την ΑΕΛ. Να μεγαλώνει και η ΑΕΛ όπως την έχω φανταστεί, όπως την έχουν φανταστεί και οι άνθρωποι της διοίκησης.

Θα ήταν κάτι πολύ όμορφο, γιατί έχω κουραστεί να αλλάζω ομάδες. Στόχος μου και στην Ελβετία ήταν να μείνω όσο περισσότερα χρόνια μπορούσα. Νομίζω ότι τώρα, με το παιδί, θα ήταν πιο δύσκολο να συνεχίσουμε εκεί.

Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι και να δείχνω αυτά που μπορώ να κάνω και όσα πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω ως τερματοφύλακας. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω στην Ευρώπη με την ΑΕΛ”.