Η επίθεση τον ανακουφίζει...

Όταν σκοράρεις περισσότερα από δύο γκολ ανά παιχνίδι, είναι λογικό να φέρνει ικανοποίηση.

Ο Απόλλων βρήκε δίχτυα 14 φορές σε πέντε αγώνες, καθώς δεν το έπραξε μονάχα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Στα υπόλοιπα πέτυχε από δύο γκολ και πάνω και ασφαλώς αυτό ανακουφίζει τον Ερνάν Λοσάδα. Ξεχειλίζει η μεσοεπιθετική ποιότητα και ακόμη δεν μπήκαν στην... εξίσωση οι Ασόρο και Ουγκμπό.

Απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα βρήκαν δίχτυα για πρώτη φορά στο φετινό μαραθώνιο, οι Μπράντον Τόμας, Γιώργος Μαλεκκίδης και Ντάνι Εσκρίτσε, αυξάνοντας τον πλουραλισμό και αυτό έχει τη δική του σημασία καθώς δεν περιμένει μονάχα από τους Όζμπολτ (τρία γκολ) και Ροντρίγκες (τέσσερα γκολ). Οι δύο τελευταία τραβούν το... κουπί για την ώρα στην επίθεση.

Ενόψει του αγώνα της Κυριακής (25/10, 17:00) με την Καρμιώτισσα, εκτός θα είναι ο Ασουνσάο ενώ πιθανότητες να προλάβει έχει ο Σπόλιαριτς. Ο Ανδρέου θέλει ακόμη χρόνο.