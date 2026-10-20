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ΒΙΝΤΕΟ: Η πρώτη του Ιτζχάκι... 161 μήνες μετά τα τελευταία γκολ με την Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετά από 161 μήνες το όνομα του Μπαράκ Ιτζχάκι ακούγεται ξανά στο προπονητικό κέντρο της Ανόρθωσης

Την πρώτη του προπόνηση με την Ανόρθωση πραγματοποίησε το απόγευμα της Τρίτης (20/10) ο Μπαράκ Ιτζχάκι, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας της Αμμοχώστου.

Ο Ισραηλινός έρχεται για δεύτερη φορά στην «Κυρία», στην οποία θήτευσε τη σεζόν 2012-13.

Μάλιστα, στον τελευταίο του αγώνα εκείνης της χρονιάς είχε σκοράρει δύο τέρματα στη νίκη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» απέναντι στον ΑΠΟΕΛ (2-1).

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