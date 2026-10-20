Πήγαν στο προπονητικό κέντρο οι οργανωμένοι της Ανόρθωσης - «Το μήνυμα ήταν σαφές και ξεκάθαρο»

Διπλό μήνυμα ήθελαν να στείλουν οι οργανωμένοι φίλοι της Ανόρθωσης με την παρουσία τους στο προπονητικό κέντρο της Ανόρθωσης.

Από τη μία για να ζητήσουν εξηγήσεις από τους παίκτες για την εικόνα τους που αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα και από την άλλη πως υπάρχει δρόμος και είναι διπλά τους, στηρίζοντας τους για την αντεπίθεση. Σίγουρα, αντιλαμβάνονται και οι παίκτες πως δεν είναι άμοιροι ευθυνών και μπορεί ο Ελ Μαέστρο να «πλήρωσε» το μάρμαρο, όμως επιβάλλεται οι παίκτες να στροφάρουν το συντομότερο.

Πάντως, παρά την πικρία από την πορεία, ο κόσμος αναμένεται να γεμίσει το «Αντώνης Παπαδόπουλος» στην αναμέτρηση του Σαββάτου με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδίππου.

«Αντιπροσωπεία του συνδέσμου βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο πριν την έναρξη της προπόνησης. Το μήνυμα ήταν σαφές και ξεκάθαρο. Τα υπόλοιπα πλέον οφείλουν να τα δείξουν οι ποδοσφαιριστές με τις πράξεις τους, αρχής γενομένης από το Σάββατο» το μήνυμα που μεταφέρουν μέσω ποσταρίσματος τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.