Από χαμένη… πάει για το καλύτερο!

«Καμιά φορά όταν δεχτείς ένα χαστούκι, όπως αυτό με τον ΑΠΟΕΛ, ίσως να είναι καλό για την ομάδα». Η πιο πάνω ατάκα ανήκει στον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΕΛ, Νικόλα Λεβέντη, ο οποίος σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις αποτύπωσε με ξεκάθαρο τρόπο πώς εξελίσσεται η προσπάθεια της ομάδας της Λεμεσού.

Μετά από εκείνον τον αγώνα στο ΓΣΠ, όταν δέχθηκε την βαριά ήττα 6-0, η ΑΕΛ βελτιώθηκε και πλέον παρουσιάζεται ως μία ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα. Η τελευταία νίκη, εκτός έδρας με 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου ήταν η τέταρτη στη σειρά και πέμπτη συνολικά για το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς, αποτελέσματα που της δίνουν το δικαίωμα να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής.

Mάλιστα, οι ιθύνοντες της ομάδας είναι πεπεισμένοι ότι ακόμη η ΑΕΛ έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης στο παιχνίδι της και με την πάροδο του χρόνου θα γίνει ακόμη καλύτερη. Θυμίζουμε ότι στη νικηφόρο διαδρομή τους οι γαλαζοκίτρινοι είχαν κερδίσει εκτός έδρας και έναν μνηστήρα του τίτλου, την Πάφος FC (0-2), καθώς και εντός έδρας τις Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια 29ης Μαΐου, με το ίδιο σκορ (2-1), ενώ στο στάδιο «Αλφαμέγα» είχαν επικρατήσει στην πρεμιέρα της Ανόρθωσης με 2-0.

Δύο δύσκολα εμπόδια

Πλέον, η εντυπωσιακή πορεία της πρωτοπόρου θα δοκιμαστεί σε δύο δυνατά παιχνίδια. Αρχής γενομένης την ερχόμενη Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, οπότε και θα αγωνιστεί εντός έδρας με τον συμπολίτη Άρη, μία ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μόνιμη κάτοικος του α' γκρουπ.

Στη συνέχεια θα βρεθεί στο ΓΣΠ, όπου δέχθηκε τη μοναδική της ήττα, για να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια της περσινής χρονιάς, Ομόνοια, σε αγώνα που θα γίνει την τελευταία ημέρα του μήνα (31/10). Πέραν των δυο αυτών παιχνιδιών, πριν από τη νέα διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων, η ομάδα της Λεμεσού θα παίξει επίσης με την Krasava E.N.Y., ενώ λίγες ημέρες προηγουμένως θα μπει και στη μάχη του κυπέλλου, αγωνιζόμενη στην πρώτη φάση με τον Ηρακλή Γερολάκκου (03/11).