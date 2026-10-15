Για το 2 στα 2 Ολυμπιακός και ΟΦΗ (Πρόγραμμα)

Αμφότερες οι ελλαδικές ομάδες ξεκίνησαν νικηφόρα στην πρεμιέρα και έτσι επιζητούν να κάνουν το δύο στα δύο. Νωρίτερα, στις 19:45, θα ριχθεί στη μάχη της League Phase του Conference League, διοργάνωση στην οποία σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα, ο Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Μπόρατς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Europa League, στις 19:45 θα γίνουν τα Λιόν - Κρίσταλ Πάλας, Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σάλτσμπουργκ – Μίλαν, Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ, Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν και Τορένσε – Σάντερλαντ και στις 22:00 τα Μπενφίκα – Σέλτικ, Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν, Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ, Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατς, Γιαγκελόνια - Αραράτ-Αρμενία, Θέλτα – Γιουβέντους, Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας και Ναϊμέχεν - Λέφσκι Σόφιας.

Για το Conference League, στις 19:45, θα διεξαχθούν τα Γάνδη – Άαρχους, Λουγκάνο - Ερυθρός Αστέρας, Κουόπιο – Τραμπζονσπόρ, Ουνιβερσιτατέα – Χετάφε, Ρίγα - Καϊράτ Αλμάτι, Χάιντουκ Σπλιτ – Άγιαξ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Μονακό, Μιάλμπι - Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες και Εγκνάτια – Μίντιλαντ και στις 22:00 τα Φράιμπουργκ – Γιάμπλονετς, Κοπεγχάγη - Μπράγκα, Μπράιτον - Κάουνο Ζάλγκιρις, Τβέντε – Τουν, Σιντ Τρούιντεν - Ιμπέρια, Μπραν - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς και Χαρτς – Νόρντζελαντ.