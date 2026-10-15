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Για το 2 στα 2 Ολυμπιακός και ΟΦΗ (Πρόγραμμα)

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη Γαλλίαδοκιμάζ ονται Ολυμπιακός και ΟΦΗ απέναντι στις Μαρσέιγ και Ρεν (22:00), ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους στη League Phase του Europa League.

Αμφότερες οι ελλαδικές ομάδες ξεκίνησαν νικηφόρα στην πρεμιέρα και έτσι επιζητούν να κάνουν το δύο στα δύο. Νωρίτερα, στις 19:45, θα ριχθεί στη μάχη της League Phase του Conference League, διοργάνωση στην οποία σήμερα γίνεται το πρώτο βήμα, ο Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Μπόρατς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Europa League, στις 19:45 θα γίνουν τα Λιόν - Κρίσταλ Πάλας, Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σάλτσμπουργκ – Μίλαν, Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ, Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν και Τορένσε – Σάντερλαντ και στις 22:00 τα Μπενφίκα – Σέλτικ, Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν, Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ, Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατς, Γιαγκελόνια - Αραράτ-Αρμενία, Θέλτα – Γιουβέντους, Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας και Ναϊμέχεν - Λέφσκι Σόφιας.

Για το Conference League, στις 19:45, θα διεξαχθούν τα Γάνδη – Άαρχους, Λουγκάνο - Ερυθρός Αστέρας, Κουόπιο – Τραμπζονσπόρ, Ουνιβερσιτατέα – Χετάφε, Ρίγα - Καϊράτ Αλμάτι, Χάιντουκ Σπλιτ – Άγιαξ, ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Μονακό, Μιάλμπι - Ίντερ Κλαμπ ντ' Εσκάλντες και Εγκνάτια – Μίντιλαντ και στις 22:00 τα Φράιμπουργκ – Γιάμπλονετς, Κοπεγχάγη - Μπράγκα, Μπράιτον - Κάουνο Ζάλγκιρις, Τβέντε – Τουν, Σιντ Τρούιντεν - Ιμπέρια, Μπραν - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς και Χαρτς – Νόρντζελαντ.

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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