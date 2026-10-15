Δεύτερη στροφή στο φούτσαλ
ΓΗΠΕΔΟ
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Με τιςαναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρωτάθλημα Futsal.
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας Αραράτ – ΑΕΛ που θα διεξαχθεί απόψε στο Μελκονιάν και θα αρχίσει στις 20:00. Σήμερα θα διεξαχθούν επίσης οι αγώνες ΑΠΟΕΛ – Ελπίδα Αστρομερίτη (19:30) και ΑΕΚ – ΕΝ Λατσιών (20:00), ενώ αύριο θα πραγματοποιηθούν τα παιχνίδια Δόξα Παλαιομετόχου – Ομόνοια Λευκωσίας (20:00) και Απόλλων – Αθηαίνου AC (20:30). Σημειώνεται ότι ο αγώνας Απόλλων – Αθηαίνου AC θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας που μεταφέρει ο Απόλλωνας από την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.