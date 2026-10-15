«Καμπάνα» 4 αγωνιστικών στον Βινίσιους!

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος αποβλήθηκε επειδή τράβηξε τα μαλλιά αντιπάλου του (του Νέιθαν Σαλιμπά) το Σάββατο (10/10), στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για τη La Liga (1-0), τιμωρήθηκε την Τετάρτη (14/10) με «καμπάνα» τεσσάρων αγωνιστικών και, ως εκ τούτου, θα απουσιάσει από το Clasico με την Μπαρτσελόνα, στις 25 Οκτωβρίου.

Η πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας επικύρωσε με επίσημη ανακοίνωσή της την ποινή που επιβλήθηκε στον Βραζιλιάνο διεθνή: δύο αγωνιστικές για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε και άλλες δύο για τις διαμαρτυρίες του κι όσο είπε προς τον διαιτητή και καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνος.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα είναι, επομένως, διαθέσιμος για το Clasico με την Μπαρτσελόνα, στις 25 Οκτωβρίου στο «Καμπ Νόου», καθώς και για τρεις ακόμη αναμετρήσεις, απέναντι στη Σεβίλη, τη Ράσινγκ Σανταντέρ και τη Βαλένθια.

Σε μια περίοδο κατά την οποία αντιμετωπίζει κρίση αυτοπεποίθησης, ο Βινίσιους πίστεψε ότι θα έβρισκε ξανά τον εαυτό του, επιστρέφοντας στα γκολ το Σάββατο (10/10) απέναντι στη Βιγιαρεάλ (1-0). Ωστόσο, είδε το τέρμα του να ακυρώνεται, προτού αποβληθεί απευθείας επειδή τράβηξε τα μαλλιά του Καναδού Νέιθαν Σαλίμπα, στην αρχή της φάσης.

Εξοργισμένος με τον διαιτητή, ο Νο 7 των «μερένχες» χρειάστηκε να συγκρατηθεί από τους συμπαίκτες του, ενώ στη συνέχεια ζήτησε συγνώμη μέσω Instagram από την «ομάδα και τους οπαδούς του». Από την πλευρά του, ο προπονητής του, Ζοζέ Μουρίνιο, επέλεξε να μην εμφανιστεί στη συνέντευξη Τύπου, διαμαρτυρόμενος για τη διαιτησία.

Η Ρεάλ κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα χάρη στο πρώτο γκολ του νεαρού Ιβοριανού Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος απέτρεψε ακόμη μία απογοητευτική εμφάνιση για τον ισπανικό γίγαντα. Η ομάδα της Μαδρίτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της LaLiga, έχοντας ήδη μείνει 6 βαθμούς πίσω από την αιώνια αντίπαλό της, την Μπαρτσελόνα, η οποία βρίσκεται στην κορυφή και παραμένει αήττητη.