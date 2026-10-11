Δυνατά παιχνίδια σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό στο τηλεοπτικό μενού (11/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (11/10)
Cytavision Sports 1
19:00 ΑΕΛ - Ομόνοια 29Μ
Cytavision Sports 2
19:00 Ολυμπιακός - Άρης
Cytavision Sports 3
16:00 Κρίσταλ Πάλας - Νότιγχαμ
18:30 Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι
21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Cytavision Sports 4
13:30 Κόμο - Ρόμα
16:00 Λάτσιο - Μόντσα
19:00 Σασουόλο - Μίλαν
21:45 Kάλιαρι - Γιουβέντους
Cytavision Sports 6
10:00 Μoto GP – Aγώνας
16:00 Χαλ - Έβερτον
20:00 Μπενφίκα - Γκιμαράες
Cytavision Sports 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:15 Μπράγκα - Σπόρτινγκ
Cytavision Sports 8
17:00 Κηφισιά - Παναιτωλικός
19:30 Μπέτις - Οσασούνα
22:00 Σανταντέρ - Βαλένθια
Cablenet Sports 1
18:00 Ανόρθωση - Πάφος FC
Cablenet Sports 2
16:00 Νις - Στραμβούργο
18:15 Ρεν - Οσέρ
21:45 Τρουά - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
13:30 Μπάσκετ: Ρεάλ - Μανρέσα
20:00 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Νovasports Prime
18:30 Άρης - Βόλος
Νovasports 3
14:30 Μπόχουμ - Αρμίνια
18:30 Φράιμπουργκ - Σάλκε
Νovasports 4
14:30 Χέρτα - Γκρόιτερ Φιρτ
Νovasports 6
14:30 Tένις: WTA 1000 - China Open
Νovasports Start
16:30 Κολώνια - Γκλάντμπαχ