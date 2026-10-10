Δράση παντού και μπόλικες μεταδόσεις (10/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Oι τηλεοπτικές μετάδοσεις του Σαββάτου (10/10)
Cytavision 1
18:00 Krasava ENY - Απόλλων
Cytavision 2
15:30 ΜΕΑΠ - Εθνικός
Cytavision 3
14:30 Άρσεναλ - Λιντς
17:00 Τσέλσι - Μπόρνμουθ
19:30 Μάντσεστερ Γ. - Τότεναμ
Cytavision 4
17:00 Σάντερλαντ - Μπράιτον
19:00 Ίντερ - Πάρμα
21:45 Νάπολι - Φροσινόνε
Cytavision 6
10:00 Moto GP: Grand Prix Indonesia - Sprint
11:10 Moto GP: Asia Talent Cup Indonesia
17:00 Ίπσουιτς - Φούλαμ
19:30 ΑΕΚ - ΟΦΗ
Cytavision 7
17:00 Άστον Βίλα - Μπρέντφορντ
20:00 Μαρίτιμο - Πόρτο
Cytavision 8
17:15 Αλαβές - Ατλέτικο
19:30 Μπαρτσελόνα - Χετάφε
22:00 Ρεάλ - Βιγιαρεάλ
Novasports 3
19:30 Λειψία - Άιντραχτ
Novasports 4
16:30 Χοφενχάιμ - Αμβούργο
21:30 Νυρεμβέργη - Βόλφσμπουργκ
Novasports 5
16:30 Μάιντς - Λεβερκούζεν
Novasports 6
10:00 Τένις: WTA 1000 Beijing
Novasportsextra 1
16:30 Πάντερμπορν - Στουτγκάρδη
Novasportsextra 2
16:30 Ουνιόν - Έλβερσμπεργκ
Novasportsextra 3
16:30 Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν
Novasports Prime
19:30 Αστέρας - Ατρόμητος
Cablenet Sports 1
19:00 ΑΠΟΕΛ - Νέα Σαλαμίνα
22:00 Άγιαξ - Ναϊμέγκεν
Cablenet Sports 2
15:00 Ναντ - Ρεμς
18:15 Λιλ - Χάβρη
21:45 Παρί - Λε Μανς
Cablenet Sports 3
19:45 Φέγενορντ - Αζ Αλκμαάρ
21:45 Μονακό – Τουλούζ