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Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα, έκανε το 8Χ8 στη LaLiga!

ΓΗΠΕΔΟ

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Eπικράτησε 3-0 της Χετάφε

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη LaLiga, καθώς επικράτησε με 3-0 της Χετάφε στο «Καμπ Νου» για την 8η αγωνιστική και πανηγύρισε την όγδοη νίκη της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα.

Οι «μπλαουγκράνα» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να πάρουν από νωρίς τον έλεγχο, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με τον Γκόρντον. Η ομάδα της Βαρκελώνης συνέχισε να πιέζει και στο 30' βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς να διαμορφώνει το 2-0, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα διατήρησε την υπεροχή της και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στο 73ο λεπτό. Ο Κουντέ συνεργάστηκε με τον Γιαμάλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Χάνσι Φλικ διατηρεί το απόλυτο των νικών στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές και επιβεβαιώνει πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, συνεχίζοντας με σταθερά βήματα την πορεία της προς τον στόχο της κατάκτησης του τίτλου.

Νωρίτερα, η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε με 2-1 από την έδρα της Αλαβές, για την 8η αγωνιστική της La Liga, παίρνοντας τη νίκη με γκολ του Ρομέρο στο 87ο λεπτό και παραμένοντας 2η στο -5 από την κορυφή.

Ο Γκριμάλντο άνοιξε το σκορ για τους «ροχιμπλάνκος» στο 33', όμως ο Μπογέ ισοφάρισε με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Τη λύση για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε έδωσε ο Ρομέρο, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 1-2 στο 87', έπειτα από ασίστ του Μπαένα.

Τέλος, διακοπή για απίθανο λόγο έγινε στο Ράγιο Βαγιεκάνο-Μπιλμπάο. Οι οπαδοί των γηπεδούχων άρχισαν να πετούν σαΐτες στον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διοίκηση, φωνάζοντας «Πρέσα, φύγε», με αποδέκτη τον πρόεδρο του συλλόγου.

Το παιχνίδι διεκόπη στο 13’ ώστε να κάνει συστάσεις ο ρέφερι, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ. Η αναμέτρηση ξεκίνησε ξανά, αλλά οι οπαδοί δεν έκαναν πίσω στο Βαγιέκας και ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα ότι απαγορεύεται η ρίψη αντικειμένων. Λίγο μετά διεκόπη εκ νέου το παιχνίδι.

Έπειτα ο Άλβαρο Γκαρθία πήγε στους οπαδούς για να τους καθησυχάσει, αλλά εκείνοι δεν έκαναν πίσω και μετά από λίγο άρχισαν και πάλι συνθήματα για τον Ραούλ Μαρτίν Πρέσα. Τελικά, η αναμέτρηση ματαιώθηκε.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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