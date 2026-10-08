Οι μεταδόσεις σήμερα (8/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 8/10
Cytavision Sports 2
19:00 Φούτσαλ: Ομόνοια - Απόλλων
Νovasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε
Νovasports 4
19:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Ερ. Αστέρας
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν
Νovasports 5
21:00 Μπάσκετ: Μπάγερν - Βίρ. Μπολόνια
Νovasports 6
16:00 Tένις: WTA 1000 – Beijing
21:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Χάποελ Τ.Α.
Νovasports Start
19:00 Μπάσκετ: Mακάμπι Τ.Α - Αρμάνι