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Τα στόπερ καθάρισαν για τη φορτσάτη ΑΕΚ που περιμένει ντέρμπι και αστέρια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Nίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ και πλέον στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη μάχη με τη Σαχτάρ

Με επιβλητική εμφάνιση η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, επιστρέφοντας με τον καλύτερο τρόπο από τη διακοπή και στρέφοντας, πλέον, το ενδιαφέρον της στο Champions League!

Έδωσαν τις λύσεις στο σκοράρισμα οι Ρέλβας και Μουκουντί που σκόραραν από τις εκτελέσεις κόρνερ των Μάγερ και Μαρίν αντίστοιχα, ενώ το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Γκατσίνοβιτς στις καθυστερήσεις. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα για την ΑΕΚ που είχε το πάνω χέρι, δεν απειλήθηκε και έχασε αρκετές ευκαιρίες τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο μέρος.

Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Αϊτόρ στο δεύτερο μέρος, με την ΑΕΚ να διαμαρτύρεται έντονα στο πρώτο ημίχρονο για το γκολ που της ακυρώθηκε με τον Κουτέσα.

Πλέον, η ΑΕΚ που ανέβηκε στους 14 βαθμούς περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό (10β.) και Παναθηναϊκό (15β.) και την Τετάρτη (14/10) θα δώσει τη μεγάλη μάχη με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Από την άλλη, ο ΟΦΗ με 10 βαθμούς είναι στην 5η θέση και έχει μπροστά του το σπουδαίο ματς με τη Ρεν στη Γαλλία (15/10).

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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