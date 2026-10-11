Ο Ντιομαντέ έδωσε τη λύση και η Ρεάλ συνεχίζει το κυνήγι

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 1-0 της Βιγιαρεάλ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για την 8η αγωνιστική της LaLiga, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στη μάχη που δίνει για να παραμείνει κοντά στην πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Ο Γιαν Ντιομαντέ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, παρθενικό του με τη λευκή φανέλα της «βασίλισσας», σε ένα παιχνίδι που είχε και επεισοδιακό ακυρωθέν τέρμα του Βινίσιους.

Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο, με τη Ρεάλ να ανεβάζει την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα και να ψάχνει το γκολ που θα της έδινε το προβάδισμα.

Η λύση ήρθε στο 62ο λεπτό, όταν ο Ντιομαντέ εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Βαλβέρδε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το τέρμα αρχικά ακυρώθηκε για οφσάιντ, ωστόσο, έπειτα από τον έλεγχο του VAR, ο διαιτητής μέτρησε κανονικά το γκολ, καθώς ο Ιβοριανός είχε φύγει από κανονική θέση.

Στο 71ο λεπτό, ο Βινίσιους βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του δεν μέτρησε, καθώς ο Βραζιλιάνος είχε υποπέσει σε φάουλ στην αρχή της φάσης, τραβώντας τα μαλλιά του Νέιθαν Σαλιμπά. Μάλιστα, λόγω αυτής της ενέργειάς του αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας τη Ρεάλ με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα της Μαδρίτης κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη, συνεχίζοντας την προσπάθειά της να καταδιώξει την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της βαθμολογίας. Πλέον, βρίσκεται στο -6 από τους «μπλαουγκράνα», αλλά και στο -1 από τη δεύτερη Ατλέτικο.

sport-fm.gr