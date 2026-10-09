Η τηλεοπτική ατζέντα της Παρασκευής (09/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision Sports 1
19:00 Kαρμιώτισσα - Ομόνοια
Cytavision Sports 6
19:00 Mπάσκετ: ΕΘΑ - Διγενής Μόρφου
Cytavision Sports 7
22:15 Μπράγκα - Σπόρτινγκ
Cytavision Sports 8
22:00 Mάλαγα - Εσπανιόλ
Cablenet Sports 2
21:45 Λανς - Λιόν
Cablenet Sports 3
21:00 Αϊντχόφεν - Χέρενφεϊν
Νovasports Prime
21:15 Mπάσκετ: Ολυμπιακός - Εφές
Νovasports 2
19:30 Xάιντενχαϊμ - Καίζεσλάουτερν
Νovasports 3
21:30 Ντόρτμουντ - Βέρντερ
Νovasports 4
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις
Νovasports 6
10:00 Tένις: WTA 1000 - China Open
Νovasports Start
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Μπεσίκτας