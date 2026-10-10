Καραμπετάκης: «Έδειξαν πόσο καλοί παίκτες και χαρακτήρες είναι - Σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε...»

Ικανοποίηση στον ΑΠΟΕΛ μετά τη δύσκολη νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας. Ο βοηθός του Νίκου Παπαδόπουλου, Νίκος Καραμπετάκης, μίλησε μετά το παιχνίδι, καθώς ο Ελλαδίτης κόουτς είναι τιμωρημένος.

Αναλυτικά: Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον Άρη. Εύχομαι ο Θεός να δώσει δύναμη στην οικογένεια του. Είχαμε μια ιδιαίτερη συνθήκη, χωρίς τον προπονητή μας. Η αντίδραση των παικτών ήταν τέτοια, που έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Έδειξαν πόσο καλοί παίκτες και πόσο καλοί χαρακτήρες είναι. Δεν αρχίσαμε καλά στο πρώτο μέρος, αργή σκέψη, αργές κινήσεις. Σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε, θα πρέπει να έχουμε καλύτερες επιλογές και αντιδράσεις. Στο δεύτερο μέρος μετά που δεχθήκαμε το γκολ, νομίζω αντιδράσαμε καλά. Μας βοήθησαν οι αλλαγές, ο κόσμος και πήραμε τους τρεις βαθμούς. Είναι σημαντικοί και θα προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι.