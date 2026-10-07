Οι μεταδόσεις σήμερα Τετάρτη (7/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 7/10
Cytavision Sports 6
19:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - Μπάρνου
Cytavision Sports 7
15:30 Iπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision Sports 8
19:00 Μπάσκετ: ΑΕΚ - Βούρζμπουργκ
Νovasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Άρης - Μπούργκος
Νovasports 4
19:00 Μπάσκετ: Μπαλκάν - Μπακσασεχίρ
21:45 Μπάσκετ: Παρί FC - Bιλερμπάν
Νovasports 6
16:00 Tένις: WTA 1000 – Beijing
21:00 Μπάσκετ: Ρόμα - Λιετκαμπέλις
Νovasports Start
21:30 Μπάσκετ: Μανρέσα - Ραδιοφάρμ