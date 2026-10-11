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Kυπελλούχος Αυστραλίας η Σάουθ Μέλμπουρν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ιστορική στιγμή για την ομάδα που ιδρύθηκε από Έλληνες μετανάστες

Πέρσι Ιστορικές στιγμή για την ελληνική ομογένεια, με τη Σάουθ Μέλμπουρν να κατακτά το Κύπελλο Αυστραλίας, που είναι και ο πρώτος τίτλος στην ιστορία της!

Η ομάδα που ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες πανηγυρίζει μια τεράστια επιτυχία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία της χώρας, δεν συμμετέχει στην A-League και κατακτά το εγχώριο Κύπελλο.

Η μεγάλη νίκη ήρθε στη διαδικασία των πέναλτι, αφού Σάουθ Μέλμπουρν και Μέλμπουρν Βίκτορι ήρθαν ισόπαλες στην κανονική διάρκεια. Μάλιστα, η ομάδα των Ελλήνων ομογενών βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά ισοφάρισε στο 117' με τον Μίκολα. Έτσι, το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι και εκεί η Σάουθ Μέλμπουρν με 4-3 έγραψε ιστορία.

Μετά τη λήξη του αγώνα ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους 30.000 φίλους των Κυπελλούχων, με τον συμπρόεδρο της ομάδας Βασίλη Παπαστεργιάδη να δηλώνει: «Στεκόμαστε στους ώμους των μεταναστών που ίδρυσαν αυτόν τον σύλλογο πριν από 70 χρόνια».

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

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