Kυπελλούχος Αυστραλίας η Σάουθ Μέλμπουρν!

Πέρσι Ιστορικές στιγμή για την ελληνική ομογένεια, με τη Σάουθ Μέλμπουρν να κατακτά το Κύπελλο Αυστραλίας, που είναι και ο πρώτος τίτλος στην ιστορία της!

Η ομάδα που ιδρύθηκε το 1959 από Έλληνες μετανάστες πανηγυρίζει μια τεράστια επιτυχία, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία της χώρας, δεν συμμετέχει στην A-League και κατακτά το εγχώριο Κύπελλο.

Η μεγάλη νίκη ήρθε στη διαδικασία των πέναλτι, αφού Σάουθ Μέλμπουρν και Μέλμπουρν Βίκτορι ήρθαν ισόπαλες στην κανονική διάρκεια. Μάλιστα, η ομάδα των Ελλήνων ομογενών βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά ισοφάρισε στο 117' με τον Μίκολα. Έτσι, το παιχνίδι πήγε στα πέναλτι και εκεί η Σάουθ Μέλμπουρν με 4-3 έγραψε ιστορία.

Μετά τη λήξη του αγώνα ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους 30.000 φίλους των Κυπελλούχων, με τον συμπρόεδρο της ομάδας Βασίλη Παπαστεργιάδη να δηλώνει: «Στεκόμαστε στους ώμους των μεταναστών που ίδρυσαν αυτόν τον σύλλογο πριν από 70 χρόνια».

South Melbourne lift the 2026 Hahn #AustraliaCup! 🏆 History made from the NPL side 🤩 #MagicOfTheCup https://t.co/GoLLChXYeU — Hahn Australia Cup (@AustraliaCup) October 10, 2026

Πηγή: sport-fm.gr