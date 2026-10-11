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Κρίμα κι άδικο

ΓΗΠΕΔΟ

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Το οξύμωρο με την υποστήριξη προς την Εθνική

Κάπως οξύμωρο δεν είναι το εξής; Είμαστε ένας λαός αρκετά… παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, όμως όταν πρόκειται για Εθνική «υποχρέωση» είναι λες και δεν παίζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είναι λες και η διακοπή προσφέρεται για ελεύθερα σαββατοκύριακα χωρίς σκοτούρες.

Μας λείπει δηλαδή αυτή η αγάπη που οι πλείστοι λαοί έχουν με την ομάδα της εκάστοτε χώρας. Σύμφωνοι. Στο παρελθόν οι πορείες δεν αποτέλεσαν ποτέ δέλεαρ για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο (για πολλούς λόγους, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε).

Όμως τώρα, που υπάρχει νέο αίμα και αέρας αισιοδοξίας, δεν είναι κρίμα να βρίσκονται 1000 (!) άτομα σε παιχνίδι της Εθνικής; Τροφή για σκέψη…

Α.Κ.

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ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

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