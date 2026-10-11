Στο «σπίτι» της θέλει να κάνει κουμάντο

Η Ανόρθωση επιστρέφει σήμερα (11/10) στο «σπίτι» της, όπου στις 18:00 θα φιλοξενήσει την Πάφο, για την 5η αγωνιστική. Θα είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος», στο οποίο κατέγραψε και τη μοναδική νίκη στην τρέχουσα σεζόν. Η περίοδος της διακοπής δεν ήταν εύκολη. Η βαριά ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα (0-3) έφερε εκ νέου τον προβληματισμό στο στρατόπεδο των κυανόλευκων, καθώς μετά την επικράτηση επί του ΑΠΟΕΛ δεν προέκυψε ανάλογη συνέχεια. Η Ανόρθωση μάζεψε τα κομμάτια της, πήρε ανάσες και ο Ελ Μαέστρο δούλεψε σε ψυχολογία και όχι μόνο, για να επαναφέρει την ομάδα του σε τροχιά επιτυχιών.

Το σημερινό βέβαια εμπόδιο είναι εξίσου δυσκολοκατάβλητο με αυτά που προηγήθηκαν. Η παφιακή ομάδα διαθέτει ποιότητα και στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και έτσι το προπονητικό επιτελείο της «Κυρίας» είχε το δύσκολο έργο της «ανάγνωσης» ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί αντάξια των προσδοκιών.

Στόχος να μην δεχθεί γκολ

Η Ανόρθωση δεν κράτησε το μηδέν παθητικό σε κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια που προηγήθηκαν. Δέχθηκε δύο γκολ από την ΑΕΛ, τρία από τον Απόλλωνα, ένα από τον ΑΠΟΕΛ και τρία από τη Νέα Σαλαμίνα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως η διατήρηση ανέπαφης εστίας αποτελεί μεγάλο δέλεαρ για την ομάδα της Αμμοχώστου, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για τη νίκη. Άλλωστε, το σκοράρισμα αποτελεί άλλο ένα μελανό σημείο στη μέχρι τώρα πορεία της, αφού σκόραρε μόλις τρία γκολ, ενώ στα δύο από τα τέσσερα ματς έμεινε στο μηδέν ενεργητικό.

Να σταλεί διπλό μήνυμα

Παράλληλα, πέραν των… στατιστικών, το σύνολο του Ελ Μαέστρο δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει βαθμούς. Πήρε μόλις τρεις από τους δώδεκα διαθέσιμους κι αυτό την έχει βάλει ήδη σε δύσκολη -κυρίως ψυχολογική- θέση. Για να μην γίνει λοιπόν δύσκολη και η βαθμολογική της θέση, καλείται να αρχίσει να μαζεύει βαθμούς. Ενδεχόμενη νίκη θα στείλει διπλό μήνυμα: Αφενός, η έδρα της θα αποτελέσει το φρούριό της και, αφετέρου, πως δεν θα παρατήσει καμία μάχη.

Τέλος, όσον αφορά το αγωνιστικό, αμφίβολος είναι ο Σετίν, ενώ δεδομένα εκτός θα είναι ο Μπέργκστρομ. Οι πιθανότητες είναι με το μέρος του Κάρλστρομ.