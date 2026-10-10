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Αρχή στη νέα σεζόν με διπλό για τον Κεραυνό

ΓΗΠΕΔΟ

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Koρυφαίος για την ομάδα του Στροβόλου ο Nathanial Paul Grimes με 18 πόντους, δύο τρίποντα, πέντε ριμπάουντ και μία ασίστ

Με διπλό επί του Αχιλλέα Καϊμακλίου με 95-62 έκανε αρχή στην ECOMMBX Basket League της σεζόν 2026-27 ο Κεραυνός. Koρυφαίος για την ομάδα του Στροβόλου ο Nathanial Paul Grimes με 18 πόντους, δύο τρίποντα, πέντε ριμπάουντ και μία ασίστ.

Ο Κεραυνός μετά την εναλλαγή στο σκορ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, κατάφερε στο 4' να έχει διάφορα οκτώ πόντων (7-15) μετά το τρίποντο του Στυλιανού, ενώ στο 8' με το δίποντο του Τίγκα η διαφορά έφθασε σε διψήφιο αριθμό (14-24). Ακολούθησαν άλλοι επτά πόντοι για τους φιλοξενουμένους, που με το τρίποντο του Σάιμον Μιχαήλ έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με διαφορά 17 πόντων (14-31).

Ο Αχιλλέας Καϊμακλίου μπήκε με σερί έξι πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο και λίγο μετά το 11' μείωσε στους 11 (20-31) με το δίποντο του Bayless και στο 14' πλησίασε στους εφτά (28-35) με το τρίποντο του Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια οι ερυθροκίτρινοι επανέφεραν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό τερμάτων, αυξάνοντας μάλιστα τις αποστάσεις, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο έχοντας προηγηθεί με 23 πόντους (34-57) μετά το τρίποντο του Samuels-Givance στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Το συγκρότημα του Στροβόλου κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και στο δεύτερο ημίχρονο, ανοίγοντας τη διαφορά κατά έξι πόντους (48-77) στο τρίτο δεκάλεπτο κι άλλους τέσσερις στην τέταρτη περίοδο (62-95).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΆ: 14-31, 34-57, 48-77, 62-95

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Γιανναράς 5, Samuels-Givance 9, Πασιαλής 6, Μιχαήλ 3, Στυλιανού 11, Κουμής, Καραγιάννης 5, Τίγκας 11, Flowers 11, Allen 7,  Crockett 10, Grimes 18

Αχιλλέας (Ευριπίδης Ανδρέου): Forest 11, Everett 23, Bayless 15, Thomas 3, Παπαδάτος, Καραπατάκης, Χ. Κωνσταντίνου, Kumankamba, Κ. Κωνσταντίνου 3, Ayo 6, Μελετίου, Γεωργιάδης 1.

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