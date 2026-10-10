ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Βλέπουν προς τα... πάνω Απόλλων και ΑΠΟΕΛ - Η συνέχεια στην 5η αγωνιστική

5η αγωνιστική, πράξη... δεύτερη! Το βράδυ του Σαββάτου (10/10) πραγματοποιήθηκαν άλλες δύο αναμετρήσεις για την 5η στροφή της σεζόν 2026-27.

Απόλλωνας και ΑΠΟΕΛ πήραν δύσκολες και αγχωτικές νίκες κόντρα σε Ε.Ν Ύψωνα και Νέα Σαλαμίνα αντίστοιχα, καθώς χρειάστηκαν οι τελευταίες στιγμές των αναμετρήσεων για να φτάσουν στη νίκη. Πρόκειται για τρίποντα που ανεβάζουν τους γαλαζοκίτρινους και τους κυανόλευκους στον βαθμολογικό πίνακα. Ο Απόλλωνας έχει 9 βαθμούς και ο ΑΠΟΕΛ 7. Από την άλλη, οι ερυθρόλευκοι έμειναν στους 4 και η ομάδα του Ύψωνα στο μηδέν, όμως κρατά την βελτίωση που έδειξε μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.

Η δράση συνεχίζεται αύριο (11/10) με τρεις αναμετρήσεις, ενώ φινάλε για την 5η αγωνιστική θα δούμε το βράδυ της Δευτέρας (12/10) στην «Αρένα».

Υπενθυμίζουμε πως η αυλαία άνοιξα με νίκη της Ομόνοιας επί της Καρμιώτισσας, η οποία την ανέβασε -τουλάχιστο προς το παρόν- μόνη στο ρετιρέ με 11 βαθμούς.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου

Καρμιώτισσα - Ομόνοια 0-3

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου

E.Ν. Ύψωνα - Απόλλων 1-3

ΑΠΟΕΛ - Νέα Σαλαμίνα 2-1

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου

18:00 Ανόρθωση - Πάφος FC

19:00 ΑΕΛ - Ομόνοια 29Μ

19:00 Ολυμπιακός - Άρης

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια Αρ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ