Συνέχεια στο απόλυτο των εκτός έδρας αγώνων

Υπάρχουν στατιστικά που η Πάφος FC θέλει να βελτιώσει από τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Ένα από τα θετικά, όμως, στο οποίο θέλει να δώσει συνέχεια, είναι η επίδοση της όταν παίζει εκτός έδρας.

Έχοντας πάρει δύο νίκες στα προηγούμενα, κόντρα σε Καρμιώτισσα (0-3) και ΑΕΚ (0-1), που ήταν και οι μοναδικές επιτυχίες (στα δύο εντός έφερε 0-0 με τον Ολυμπιακό και έχασε 2-0 από την ΑΕΛ), το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο θα επιδιώξει να τριτώσει το καλό την Κυριακή (11/10, 18:00) απέναντι στην Ανόρθωση στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος».

Πέραν του αυτονόητου να μαζέψει όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς, μια επιτυχία προσφέρει και ψυχολογικά. Οι κυπελλούχοι θέλουν να ντοπαριστούν ώστε να μπουν με τις καλύτερες προϋποθέσεις στο αεροπλάνο για το ταξίδι στην Ιταλία, όπου απέναντι στην Αταλάντα την ερχόμενη Πέμπτη (15/10) θα κάνουν αρχή στην προσπάθειά τους στη League Phase του Conference League.

Τα δύο αυτά παιχνίδια είναι τα πρώτα σε ένα γεμάτο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει οκτώ αγώνες, σε Κύπρο και Ευρώπη, σε λιγότερο από έναν μήνα.