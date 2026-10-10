Αλύγιστη Τότεναμ, έσωσε τον βαθμό στις καθυστερήσεις στο «Ολντ Τράφορντ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, όμως η Τότεναμ δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Με γκολ του Ντόμινικ Σολάνκε στο 90+1', τα «σπιρούνια» απέσπασαν ισοπαλία 1-1 για την 6η αγωνιστική, παρότι αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 77ο λεπτό.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με την Τότεναμ να έχει ελαφρώς την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Ένα σουτ του Μπέργβαλ ήταν από τις λίγες αξιοσημείωτες στιγμές, με τη Γιουνάιτεντ να διατηρεί τις γραμμές της κοντά και να αναζητά χώρους στην κόντρα.

Μετά την ανάπαυλα, ο ρυθμός ανέβηκε και η ομάδα του Μάικλ Κάρικ βρήκε το γκολ που έψαχνε. Στο 72', ο Κούνια έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Εμπεμό, ο οποίος εκτέλεσε ψύχραιμα και έβαλε μπροστά στο σκορ τους «κόκκινους διαβόλους» με 1-0.

Η Τότεναμ, ωστόσο, βρέθηκε σε ακόμη δυσκολότερη θέση στο 77'. Ο Μπεντανκούρ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα, αφήνοντας την ομάδα του Ντε Τσέρμπι με αριθμητικό μειονέκτημα. Όλα έδειχναν πως η Γιουνάιτεντ θα διαχειριζόταν το προβάδισμά της, όμως οι φιλοξενούμενοι επέμειναν μέχρι τέλους.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τονάλι βρήκε τον Σολάνκε με εξαιρετική πάσα και ο επιθετικός της Τότεναμ νίκησε την αντίπαλη άμυνα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι έσωσε τον βαθμό στο φινάλε, η Τότεναμ παρέμεινε εντός επικίνδυνης ζώνης, καθώς έχει συγκεντρώσει μόλις 3 βαθμούς, την ώρα που η Γιουνάιτεντ είναι στους 6.

sport-fm.gr