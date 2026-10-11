Πλησίασε την κορυφή με άνετη νίκη η Παρί Σεν Ζερμέν

Επέστρεψε στη δράση με άνετη εντός έδρας νίκη η Παρί Σεν Ζερμέν!

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε προηγήθηκε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησής της με τη Λε Μαν, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπεράλντο, ενώ παρότι είδε τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν κόντρα στη ροή του αγώνα με γκολ του Μαφουτά στο 54', τελικά κατάφεραν να βρουν τρία γκολ από το 61' και έπειτα, για να πάρουν την εύκολη νίκη.

Αρχικά, ο Κβαρατσκέλια της έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στο 61' και στη 7 λεπτά αργότερα (68') ο Ακλιούς της χάρισε «προβάδισμα ασφαλείας», με το 3-1 να παραμένει μέχρι τέλους, αφού ο Ντουέ δεν έκανε το 4-1 στις καθυστερήσεις με πέναλτι του οποίου ανέλαβε την εκτέλεση.

Έτσι, οι πρωταθλητές πανηγύρισαν 3η σερί νίκη στη γαλλική Ligue 1 (την οποία ξεκίνησαν χωρίς να έχουν πάρει τρίποντο στις πρώτες 3 αγωνιστικές), μειώνοντας στους 3 βαθμούς τη διαφορά τους από την πρωτοπόρο Μονακό, η οποία κόλλησε στο ισόπαλο 2-2 κόντρα στην Τουλούζ, η οποία έχει μόλις μία νίκη.

Παρότι βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0, μετά από γκολ των Ντιοπ (29') και Αλπμίν (38'), οι Μονεγάσκοι είδαν τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 48' με πέναλτι του Τένγκστεντ και να ισοφαρίζουν για το τελικό σκορ με γκολ του Οπόνγκ στο 59'.

Βαθμολογική απώλεια και για την Παρί FC, η οποία ηττήθηκε 1-0 στην έδρα της Λοριάν και έμεινε στο -3 από την κορυφή, ενώ η Μπρεστ διέλυσε με το εμφατικό 5-1 την Ανζέ!

sport-fm.gr