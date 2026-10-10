Η Δόξα επιμένει να «κλέβει» τον νόμο, όμως αυτή τη φορά είχε επίσημη αντίδραση

Η Δόξα το έκανε ξανά. Όπως και στις προηγούμενες αγωνιστικές και στον αγώνα του Σαββάτου απέναντι στoν Χαλκάνορα ξεκίνησε έχοντας στην 11άδα της τον απαιτούμενο αριθμό Κύπριων παικτών, όμως στο πρώτο λεπτό αντικατέστησε τον ένα (σ.σ. έξω ο Ηρακλέους, μέσα ο Τσιλιγγίρης).

Αυτή τη φορά υπήρξε επίσημη αντίδραση από μία ανταγωνίστρια και συγκεκριμένα τον Διγενή, με την ομάδα της Μόρφου, χωρίς να κατονομάζει την ομάδα της Κατωκοπιάς, παίρνει θέση για την τακτική αυτή.

H ανακοίνωση:

Με την παρούσα ανακοίνωση, το σωματείο μας επιθυμεί να τοποθετηθεί δημόσια και με ξεκάθαρο τρόπο γύρω από ένα φαινόμενο που υποβαθμίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο και προσβάλλει την αξιοπρέπεια των αθλητών μας.

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες μιας απαράδεκτης τακτικής από συγκεκριμένες ομάδες: Κύπριοι ποδοσφαιριστές ξεκινούν στην αρχική ενδεκάδα μόνο και μόνο για να τηρηθούν τα προσχήματα των κανονισμών, και αντικαθίστανται αδικαιολόγητα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης για να παραχωρήσουν τη θέση τους σε ξένους παίκτες.

Αυτή η πρακτική αποτελεί ξεκάθαρη καταστρατήγηση του πνεύματος των κανονισμών και πρέπει να σταματήσει αμέσως. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής δεν είναι εργαλείο για την αποφυγή προστίμων, ούτε πειραματόζωο στις τακτικές σκοπιμότητες κανενός.

Διευκρινίζουμε ότι η θέση μας αυτή δεν πηγάζει από καμία διάθεση θυματοποίησης. Αντίθετα, πιστεύουμε ακράδαντα στην αξία, το ταλέντο και τον επαγγελματισμό του Κύπριου αθλητή. Οι ποδοσφαιριστές μας δεν ζητούν οίκτο, ούτε ευνοϊκή μεταχείριση· απαιτούν σεβασμό και ίσες ευκαιρίες να αγωνιστούν και να αποδείξουν την αξία τους στο γήπεδο με βάση την αξιοκρατία.

Ως Σωματείο, στεκόμαστε ενεργά στο πλευρό των Κυπρίων ποδοσφαιριστών και καλούμε την Ομοσπονδία και τους αρμόδιους φορείς να θεσπίσουν δικλείδες ασφαλείας που θα βάλουν τέλος σε αυτά τα φαινόμενα εικονικής συμμετοχής. Το Κυπριακό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από πράξεις ουσίας και όχι από τεχνάσματα που υπονομεύουν το μέλλον του.