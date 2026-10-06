Η τηλεοπτική ατζέντα της Τρίτης (06/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡIKHD
19:00 Μπάσκετ: Σπάρτα Πλέβεν - ΑΕΛ
Cytavision Sports 3
21:45 Αγγλία - Τσεχία
Cytavision Sports 4
17:00 Kαζακστάν - Ν. Φαρόε
21:45 Κροατία - Ισπανία
Cytavision Sports 5
14:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Beijing
Cytavision Sports 6
21:45 Σκωτία - Σλοβενία
Cytavision Sports 8
12:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Tokyo
Νovasports Prime
20:30 Μπάσκετ: Mπόσνα - ΠΑΟΚ
Νovasports 4
19:30 Μπάσκετ: Τσεντεβίτα - Χάποελ Ιερ.
Νovasports 6
12:00 Tένις: WTA 1000 – Beijing