Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο με τους διαιτητές

Ο πρόεδρος της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF) αρνήθηκε τη Δευτέρα (5/10) οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο στο οποίο συνελήφθησαν ο επικεφαλής των διαιτητών της χώρας και αρκετοί ακόμη αξιωματούχοι, σύμφωνα με τουρκική εφημερίδα.

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (MHK), Φερχάτ Γκιουντογκντού, και άλλα τέσσερα άτομα τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, μεταξύ άλλων για «παραποίηση επίσημων εγγράφων», «κατάχρηση εμπιστοσύνης» και «παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων».

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο παράνομου στοιχηματισμού, το οποίο αποκαλύφθηκε πριν από έναν χρόνο. «Μην προσπαθείτε να μου φορτώσετε 30 χρόνια διαφθοράς στο τουρκικό ποδόσφαιρο», δήλωσε στην εφημερίδα Hurriyet ο πρόεδρος της TFF, Ιμπραΐμ Χατζιοσμανογλού.

«Μην αφήσετε κανέναν να προσπαθήσει να αποδώσει σε εμένα και στους συναδέλφους μου στο διοικητικό συμβούλιο τη διαφθορά, την ανηθικότητα και την έλλειψη δεοντολογίας που υπάρχουν στο τουρκικό ποδόσφαιρο εδώ και 15, 20 ή ίσως 30 χρόνια», πρόσθεσε ο ίδιος, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του εδώ και δύο χρόνια και η θητεία του ολοκληρώνεται τον προσεχή Ιούλιο. «Για το μέλλον του τουρκικού ποδοσφαίρου, δεν θα περιοριστούμε στο να συνεισφέρουμε, αλλά θα αναλάβουμε και την πλήρη ευθύνη μας».

Δύο ακόμη διαιτητές που αγωνίζονται στη Süper Lig, την πρώτη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου. Τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση, όπως ανέφεραν τουρκικά μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Δευτέρας. Ορισμένες τουρκικές ιστοσελίδες αναφέρθηκαν σε ανταλλαγές μηνυμάτων, μεταξύ άλλων μέσω WhatsApp, ανάμεσα στον επικεφαλής των διαιτητών και τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, αφήνοντας να εννοηθεί πιθανή χειραγώγηση των διαδικασιών κατάταξης και προαγωγής των διαιτητών, καθώς και ενδεχόμενη ευνοϊκή μεταχείριση.

Την περασμένη Τρίτη, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ είχε κάνει λόγο για «καταγγελίες περί παρέμβασης στην κατάρτιση των κατατάξεων των διαιτητών, στους ορισμούς για τους αγώνες, στις διαδικασίες αξιολόγησης και διορισμού, καθώς και στις εξετάσεις» ελέγχου της γνώσης των κανονισμών.

Πριν από έναν χρόνο, έρευνα της ομοσπονδίας σε 571 διαιτητές των επαγγελματικών πρωταθλημάτων είχε αποκαλύψει ότι 371 από αυτούς διέθεταν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες και 152 στοιχημάτιζαν ενεργά. Μόνο σε 149 από αυτούς επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα.

Ο Αϊχάν Σενσόι, αθλητικός δημοσιογράφος και συγγραφέας το 2024 ενός βιβλίου για το θέμα με τίτλο «Η τρύπα του τζόγου», εκτίμησε ότι αυτές οι συλλήψεις φαίνεται «να αποτελούν σαφώς συνέχεια όσων συνέβησαν το 2025».

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την Παρασκευή (2/10), εξέφρασε αμφιβολίες ότι η σημερινή ηγεσία του τουρκικού ποδοσφαίρου έχει «την παραμικρή πιθανότητα να παραμείνει στη θέση της». Η σημερινή διοίκηση της TFF αναμένεται να αποφασίσει εάν θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές, μετά την ολοκλήρωση έκτακτης συνεδρίασης που θα ακολουθήσει τον αγώνα Ιταλία-Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τουρκικές ενημερωτικές ιστοσελίδες.

Για να προκηρυχθούν εκλογές, θα πρέπει να παραιτηθούν 23 από τα 30 μέλη της διοίκησης, δηλαδή 15 τακτικά και 15 αναπληρωματικά μέλη.