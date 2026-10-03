Ποδόσφαιρο σε πρώτο πλάνο αλλά και... ταχύτητα - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (03/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Χωρίς το... μεγάλο γεγονός αλλά υπάρχουν ενδιαφέρουσες μεταδόσεις.
Omega
11:00 Formula 1 – Προκριματικά
Cytavision Sports 1
11:00 Γυναικείο: Apollon Ladies - Λακατάμια FC
19:00 Φιλικό: ΑΕΚ - Απόλλων
Cytavision Sports 3
17:00 Φινλανδία - Αλβανία
21:45 Ισπανία - Τσεχία
Cytavision Sports 4
19:00 Κροατία - Αγγλία
21:45 Ελβετία - Σλοβενία
Cytavision Sports 5
12:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Beijing
Cytavision Sports 6
09:00 Moto GP – Σπριντ
21:45 Β. Μακεδονία - Σκωτία
Cytavision Sports 7
09:00 Ράλι Σαρδηνίας – Stage 2
15:30 Ράλι Σαρδηνίας – Stage 3
Cytavision Sports 8
10:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Tokyo
Cablenet Sports 3
20:30 Mπάσκετ: Μάλαγα - Τενερίφη
Νovasports 6
14:00 Tένις: WTA 1000 - Beijing