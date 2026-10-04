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Οι μεταδόσεις σήμερα Κυριακή (4/10)

ΓΗΠΕΔΟ

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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 4/10

Omega

10:00 Formula 1 – Αγώνας

Cytavision Sports 3

16:00 Αζερμπαϊτζάν - Λιθουανία

21:45 Ελλάδα - Γερμανία

Cytavision Sports 4

11:00 Kofinoy Rally Sprint

16:00 Μπάσκετ (γ): ΑΕΛ - Άτλαντας

19:00 Κόσοβο - Αυστρία

21:45 Ολλανδία - Σερβία

Cytavision Sports 5

08:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Beijing

Cytavision Sports 6

08:00 Moto GP – Αγώνας

21:45 Πορτογαλία - Νορβηγία

Cytavision Sports 7

11:00 Ράλι Σαρδηνίας – Stage 4

15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση

Cytavision Sports 8

07:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Tokyo

Cablenet Sports 3

13:30 Mπάσκετ: Ομπραντόριο - Ρεάλ

20:00 Mπάσκετ: Μούρθια - Μπαρτσελόνα

Νovasports 6

14:00 Tένις: WTA 1000 - China Open

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TV

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