Οι μεταδόσεις σήμερα Κυριακή (4/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 4/10
Omega
10:00 Formula 1 – Αγώνας
Cytavision Sports 3
16:00 Αζερμπαϊτζάν - Λιθουανία
21:45 Ελλάδα - Γερμανία
Cytavision Sports 4
11:00 Kofinoy Rally Sprint
16:00 Μπάσκετ (γ): ΑΕΛ - Άτλαντας
19:00 Κόσοβο - Αυστρία
21:45 Ολλανδία - Σερβία
Cytavision Sports 5
08:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Beijing
Cytavision Sports 6
08:00 Moto GP – Αγώνας
21:45 Πορτογαλία - Νορβηγία
Cytavision Sports 7
11:00 Ράλι Σαρδηνίας – Stage 4
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision Sports 8
07:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Tokyo
Cablenet Sports 3
13:30 Mπάσκετ: Ομπραντόριο - Ρεάλ
20:00 Mπάσκετ: Μούρθια - Μπαρτσελόνα
Νovasports 6
14:00 Tένις: WTA 1000 - China Open