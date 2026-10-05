Βολική ισοπαλία στο Μαυροβούνιο - Τα δεδομένα στον όμιλο της Εθνικής
ΓΗΠΕΔΟ
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Ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική
Ισοπαλία... χρυσάφι (0-0) ανάμεσα στο Μαυροβούνιο και Αρμενία, για την 4η αγωνιστική του Nations League που ευνοεί την Κύπρο!
Σε συνδυασμό με την σπουδαία νίκη της Εθνικής μας στο 90'+4 (!) κόντρα στη Λετονία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από το πρωτοπόρο Μαυροβούνιο και συγκεκριμένα στο -3. Παράλληλα, η Αρμενία έχασε εκ νέου έδαφος, αφού προ ημερών, η Κύπρος την κέρδισε στο ΓΣΠ με 2-0.
Υπενθυμίζουμε πως η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη κερδίζει την άνοδο στην Β' Κατηγορία, ενώ η 2η θα παίξει play off με ομάδα της Β' Κατηγορίας. Σαφώς και τα αποψινά αποτελέσματα δίνουν την ευκαιρία στην Κύπρο να ελπίζει στην διάκριση.
Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση είναι στις 12 Νοεμβρίου κόντρα στην Αρμενία και έπειτα στις 15 του ίδιου μήνα κόντρα στο Μαυροβούνιο.
Η βαθμολογία
Μαυροβούνιο 9
Κύπρος 7
Αρμενία 4
Λετονία 1