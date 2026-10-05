Γιάννης: «Νιώθω ξανά ζωντανός στο Μαϊάμι, απολαμβάνω κάθε γ@μ#μενη στιγμή - Έχω ακόμη 5-6 καλά χρόνια μπροστά μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως έχει ήδη «αγκαλιάσει» τη νέα πραγματικότητα στο Μαϊάμι και την περίφημη Heat Culture, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να δηλώνει εντυπωσιασμένος από τη νοοτροπία, την ένταση και τις απαιτήσεις που συνάντησε στους Χιτ.

Μιλώντας στο «Athletic», ο Αντετοκούνμπο δεν δίστασε να χαρακτηρίσει πραγματική τη φιλοσοφία που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του οργανισμού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται απλώς για ένα επικοινωνιακό δημιούργημα. Μάλιστα, περιέγραψε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τα συναισθήματά του από τις πρώτες του ημέρες στη νέα του ομάδα, κάνοντας λόγο ακόμη και για... ανατριχίλα.

Ο 31χρονος άσος, ο οποίος ετοιμάζεται για τη 14η σεζόν του στο NBA, έχει ήδη συμμετάσχει στις προπονήσεις και στο μίνι καμπ του Μαϊάμι, έχοντας διαπιστώσει από πρώτο χέρι τον υψηλό ρυθμό και την ανταγωνιστικότητα που χαρακτηρίζουν την ομάδα του Έρικ Σπόελστρα.

Παράλληλα, ο Αντετοκούνμπο παραδέχθηκε πως η φετινή προσέγγισή του είναι διαφορετική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θέλησε να βρεθεί νωρίς κοντά στους νέους συμπαίκτες και προπονητές του, ώστε να γνωρίσει καλύτερα τη φιλοσοφία τους και να προσαρμοστεί γρηγορότερα στο νέο περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, παρά το γεγονός ότι την περσινή σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε 36 παιχνίδια, ο «Greek Freak» δεν δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει τη φύση του ως παίκτης. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι όσο μεγαλώνει θα πρέπει να επιλέγει καλύτερα τις στιγμές στις οποίες θα καταθέτει όλη του την ενέργεια.

Όλες οι δηλώσεις του Γιάννη

Για τη Heat Culture: «Όχι, είναι πραγματική. Είναι πραγματική».

Για όσα ξεχωρίζει στο Μαϊάμι: «Η ενότητα. Το πόσο σοβαροί είναι. Η επικοινωνία. Χθες είχαμε μια συνάντηση. Ήταν πιθανότατα μία από τις πιο συναρπαστικές και διασκεδαστικές συναντήσεις που έχουμε κάνει. Ήρθαν δύο Navy SEALs, μας διηγήθηκαν την ιστορία τους και κάναμε κάμψεις και διάφορα άλλα. Είναι πραγματικό και απολαμβάνω κάθε γ@μ#μένη στιγμή του. Δεν θα πω ψέματα. Μου σηκώνεται η τρίχα. Είναι σχεδόν σαν να νιώθω ξανά ζωντανός».

Για την ένταση στις προπονήσεις: «Όχι, είναι σίγουρα πραγματικό. Επικοινωνία. Σκληρή δουλειά. Ανταγωνισμός. Να είσαι άμεσος. Οι προσδοκίες που έχω από εσένα, φρόντισε να κάνεις τη δουλειά σου. Είναι πραγματικό. Είναι πολύ πραγματικό. Τα παιδιά παίζουν σκληρά και γρήγορα στην προπόνηση. Είναι πραγματικό».

Για το γεγονός ότι πάντα αγωνιζόταν με μεγάλη ένταση: «Εδώ και 13 χρόνια στο NBA, πάντα παίζω σκληρά. Οπότε είναι σαν να συναντιούνται δύο διαφορετικές χρονικές γραμμές. Απλώς είμαι ο εαυτός μου. Δεν με κάνουν να παίζω πιο σκληρά. Πάντα μπορούσα να δίνω τα πάντα».

Για τη διαχείριση της ενέργειάς του: «Πρέπει να υπάρχουν στιγμές που χρειάζεται να είσαι πιο μεθοδικός σχετικά με το πόσο δυνατά θα παίξεις ή πότε πρέπει να πας στο φουλ, ώστε να επιλέγεις σωστά τις στιγμές σου. Αυτό προσπαθώ να κάνω, αλλά ξέρω ότι έχω ακόμα πολύ καύσιμο μέσα μου. Ξέρω ότι είμαι 31, αλλά δεν είμαι 35 ή 36 ώστε να σκέφτομαι ότι πρέπει να αρχίσω να χαλαρώνω. Βλέπεις τον Κέβιν Ντουράντ, ο KD μόλις έγινε 38. Εγώ είμαι 31. Ξέρω ότι έχω ακόμη πέντε-έξι καλά χρόνια. Θα δούμε».

Για το γεγονός ότι επέλεξε φέτος να συμμετάσχει νωρίς στην προετοιμασία: «Τώρα είναι μια νεότερη ομάδα. Προσπαθώ να γνωρίσω την κουλτούρα, να μάθω τη γλώσσα τους, τον τρόπο που μιλούν. Είχαν οργανώσει πράγματα. Όταν υπάρχουν πράγματα οργανωμένα, πρέπει να εμφανιστώ. Αν δεν είναι οργανωμένα, συνήθως κάνεις τα δικά σου, γιατί δεν σημαίνει ότι καθόμουν στον καναπέ. Δούλευα».

Είναι κάπως δύσκολο όσο μεγαλώνεις και έχεις παιδιά και όλα αυτά. Είναι δύσκολο να ταξιδεύεις και να τα συνδυάζεις όλα. Αλλά εδώ, επειδή είναι η πρώτη μου χρονιά στο Μαϊάμι, ήθελα να έρθω. Ήθελα να γνωρίσω τους παίκτες. Ήθελα να γνωρίσω τους προπονητές, να τους κοιτάξω στα μάτια, να καταλάβω τις επιθετικές αρχές τους και τις αμυντικές αρχές τους. Αυτό με βοήθησε να επιταχύνω τη διαδικασία εκμάθησης, ώστε όταν ξεκινήσει η σεζόν να είμαι έτοιμος».

Για τον Κλέι Τόμπσον: «Ο Κλέι συνεχίζει δυναμικά. Έχει 16 σεζόν. Εγώ έχω μόνο 14. Θα φτάσω κι εγώ εκεί».

Για τον νέο του ρόλο στην ομάδα: «Πρέπει να συμμετέχεις. Πρέπει να μιλάς. Πρέπει να φέρνεις τους ανθρώπους κοντά. Πρέπει να βλέπουν το πρόσωπό σου. Πρέπει να ακούν τη φωνή σου. Κάποια στιγμή, πρέπει να το κάνεις».

sport-fm.gr