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Κάτι άλλαξε και φαίνεται

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Εθνική δεν παρουσιάζει μόνο ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά μοιάζει πλέον σαν οικογένεια

Μπορεί η Λετονία και η Αρμενία να μην αποτελούν τα μεγαθήρια σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όμως οι δύο σερί επιτυχίες της Κύπρου, δεν μπορούν να υποτιμηθούν. Άλλωστε, σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις οι ομάδες μεγαλώνουν και βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είδε ψες τη Λετονία να μπαίνει σε θέση οδηγού, κόντρα στη ροή του αγώνα.

Σε μια στιγμή αδράνειας που ολόκληρη η ομάδα δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε, έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να σκοράρουν. Η συνέχεια όμως δεν ήταν με το μέρος τους. Ο Μάντζιος έδωσε το σύνθημα για αντεπίθεση με τις αλλαγές και την τακτική του. Αυτό το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να χαθεί. Τόσο το βράδυ της Δευτέρας όσο και προ ημερών, η Κύπρος είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο κόντρα στη Λετονία. Το 0-0 του πρώτου αγώνα άφησε πικρή γεύση, αφού η νίκη θα μπορούσε -βάση εικόνας- να σημειωθεί για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. 

Χθες λοιπόν, αυτό έγινε πραγματικότητα. Η Εθνική μας φανέρωσε αποθέματα υπομονής, επιμονής και ποιότητας, καθώς πρόκειται για χαρακτηριστικά στα οποία στιρήχθηκε ώστε να έρθει η ανατροπή. Ο Κωστή δεν άφησε την φάση να πάει χαμένη, το πάλεψε και δικαιώθηκε ενώ ο Έντουαρτς φαίνεται πως ήρθε για να... μείνει. Η ποιότητα και οι εμπειρίες του βοήθησαν ήδη ολόκληρο το οικοδόμημα, κι αυτό είναι ξεκάθαρο με το... καλημέρα. 

Βέβαια, η προσπάθεια, η ομοιογένεια αλλά και η αλλαγή στην Εθνική δεν θα μπορούσε να μην πιστωθεί και στον Ελλαδίτη τεχνικό. Ο Μάντζιος βρήκε το κουμπί του κάθε ποδοσφαιριστή, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων, κι αυτό δουλεύει υπέρ όλων στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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