ΦΩΤΟ: Ο χρόνος γύρισε πίσω και στιγμές συγκίνησης στην παρουσίαση του βιβλίου-λευκώματος για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

Ήταν πάρα πολλές οι στιγμές συγκίνησης στην εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ που έγινε στο Δημοτικό θέατρο Στροβόλου, με τους πρωταγωνιστές να θυμούνται στιγμές του παρελθόντος. «Έκλαψαν» και οι πέτρες στην παρουσίαση του επετειακού βιβλίου και του φωτογραφικού λευκώματος «ΑΠΟΕΛ 1926–2026, 100 χρόνια ΘΡΥΛΟΣ», με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας, την 8η Νοεμβρίου.

Το παρών τους έδωσαν αρκετοί θρύλοι της ομάδας, όλων των αθλημάτων και πήραν στα χέρια τους, τις δύο συλλεκτικές εκδόσεις, που αποτελούν το σημείο αναφοράς για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Σε αυτό αποτυπώνονται ανεπανάληπτες επιτυχίες αλλά και η εθνική, κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του ΑΠΟΕΛ.

Μέσα στις 592 σελίδες του βιβλίου, καταγράφονται πολλά νέα και άγνωστα στοιχεία ενώ το πολυτελές φωτογραφικό λεύκωμα, «ταξιδεύει» το κοινό μέσα από τις 304 σελίδες του, την ένδοξη διαδρομή του ΑΠΟΕΛ, μέσα από τη δύναμη της εικόνας.

Στην εκδήλωση, μίλησε η Υπουργός Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία ανακοίνωσε χορηγία ύψους 10.000 ευρώ.

Ο Κώστας Σχίζας βγήκε στο βήμα για αναδρομή στην ιστορία και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δημιουργήθηκε για να κρατήσει ζωντανή μνήμη. Το δικό μας μνημόσυνο για όσους έφυγαν από τη ζωή και ταυτόχρονα το ευχαριστώ για όσους με τη δική τους προσφορά ονομάζεται μεγάλο ΑΠΟΕΛ».

Κυριάκος Ζιβανάρης (τέως πρόεδρος σωματείου), τόνισε μεταξύ άλλων: «Για να αγαπήσει κάποιος κάτι, πρέπει να γνωρίσει την ιστορία του. Αυτό το έργο δεν δημιουργήθηκε μόνο για να θυμίζει αλλά και να διδάσκει».

Το gipedo.politis.com.cy βρέθηκε στον χώρο της εκδήλωσης.







