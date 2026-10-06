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Ευδιάθετος παρά τα όσα έγιναν με Πορτογαλία ο Ρονάλντο

ΓΗΠΕΔΟ

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Επέστρεψε με νέο κούρεμα στις προπονήσεις της Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στις προπονήσεις της Αλ Νασρ, αφήνοντας για λίγο πίσω του την ένταση που δημιουργήθηκε με την εθνική Πορτογαλίας. Ο 41χρονος σταρ εμφανίστηκε ευδιάθετος, χαμογελαστός και με νέο look, καθώς έδωσε το «παρών» στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στη Σαουδική Αραβία.

Ο Ρονάλντο αποχώρησε αιφνιδιαστικά από την αποστολή της Πορτογαλίας την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από την ένταση που προέκυψε με τον Ζόρζε Ζεσούς, όμως πλέον στρέφει την προσοχή του στις υποχρεώσεις της Αλ Νασρ. Η επιστροφή του συνοδεύτηκε και από μια εμφανή αλλαγή στην εμφάνισή του, με τον Πορτογάλο να αφήνει πίσω το ξανθό χρώμα και να εμφανίζεται με κοντό, ξυρισμένο look.

Μάλιστα, ο ίδιος ο σύλλογος υποδέχθηκε τον αρχηγό του με το μήνυμα «Ο GOAT. Στο σπίτι του. Στην Αλ Νασρ», συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες του χαμογελαστού Ρονάλντο από την επιστροφή του στις προπονήσεις.

Την ίδια ώρα, η πόρτα της εθνικής Πορτογαλίας παραμένει ανοιχτή. Ο Ζόρζε Ζεσούς ξεκαθάρισε πως η απόφαση για την επιστροφή του Ρονάλντο ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο, ενώ ο πρόεδρος της πορτογαλικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, χαρακτήρισε το περιστατικό «παρεξήγηση».

sport-fm.gr

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