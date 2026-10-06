«Ζητούμε συγγνώμη από τον ΑΠΟΕΛ και τους ανθρώπους του» - Το λύνει εσωτερικά η Krasava ENY!

Ανακοίνωση εξέδωσε η Krasava ΕΝΥ μέσω της οποίας ζητεί δημόσια συγγνώμη απο τον ΑΠΟΕΛ για την απαράδεκτη, όπως τη χαρακτηρίζει, συμπεριφορά τριών μελών της στο φιλικό του περασμένου Σαββάτου, που διεξήχθη στον Αρχάγγελο.

Αναλυτικά:

«Η Krasava ENY Ύψωνα εκφράζει την ειλικρινή της απολογία προς τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και ολόκληρη την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ για την απαράδεκτη συμπεριφορά των Ντμίτρο Τσικρίνσκι (β.προπονητή), Γεβγκένι Σερντιούκ (ποδοσφαιριστή) και του Άλεξ Πάνκοβ (μάνατζερ), στον φιλικό αγώνα της 3ης Οκτωβρίου στο Αθλητικό Κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο.

Η Κρασάβα είναι μια ομάδα που πρεσβεύει τη φιλία, την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και το αθλητικό ήθος. Το συγκεκριμένο περιστατικό προσβάλλει βαθύτατα τον σύλλογό μας και αντιβαίνει πλήρως στις αρχές και στις αξίες του. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη συμπεριφορά αυτή, χωρίς δικαιολογίες ή ελαφρυντικά. Το περιστατικό έχει ήδη παραπεμφθεί στα αρμόδια εσωτερικά πειθαρχικά όργανα της ομάδας.

Λυπούμαστε ειλικρινά για την προσβολή και την ένταση που προκλήθηκαν. Ζητούμε συγγνώμη από το ΑΠΟΕΛ και τους ανθρώπους του, προς τους οποίους ο σεβασμός μας είναι δεδομένος».