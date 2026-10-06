Εμβληματικό: Η φωτογραφία του Μέσι από την τελευταία προπόνηση με την Αργεντινή

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! Ο Λιονέλ Μέσι προετοιμάζεται για το ιστορικό «αντίο» με τη φανέλα της Αργεντινής, καθώς η φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) θα αποτελέσει την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο Αργεντινός θρύλος είχε προαναγγείλει το φινάλε από την εθνική ομάδα μέσω ανοικτής επιστολής στο τέλος του καλοκαιριού και πλέον έφτασε η στιγμή για να αποχωριστεί την αγαπημένη του εθνική.

Η φωτογραφία μάλιστα από την τελευταία προπόνηση στο Μπουένος Άιρες για την Αλμπισελέστε έγινε γρήγορα viral στα social media για τη σημασία της και τη συμβολική στιγμή που αποτυπώνει.

🩵🤍 Lionel Messi completed his very last training session as Argentina national team player. https://t.co/IHFwr3TmMJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2026

gazzetta.gr