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Εμβληματικό: Η φωτογραφία του Μέσι από την τελευταία προπόνηση με την Αργεντινή

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε!

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε! Ο Λιονέλ Μέσι προετοιμάζεται για το ιστορικό «αντίο» με τη φανέλα της Αργεντινής, καθώς η φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) θα αποτελέσει την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο Αργεντινός θρύλος είχε προαναγγείλει το φινάλε από την εθνική ομάδα μέσω ανοικτής επιστολής στο τέλος του καλοκαιριού και πλέον έφτασε η στιγμή για να αποχωριστεί την αγαπημένη του εθνική.

Η φωτογραφία μάλιστα από την τελευταία προπόνηση στο Μπουένος Άιρες για την Αλμπισελέστε έγινε γρήγορα viral στα social media για τη σημασία της και τη συμβολική στιγμή που αποτυπώνει.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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